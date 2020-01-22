В столичном ресторане произошла драка между нардепом Кивой и его знакомым
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Киеве в ресторане между народным депутатом и его знакомым возник конфликт в результате которого возникла кратковременная драка. Нардепу была оказана медицинская помощь без госпитализации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
“В полицию обратился народный депутат с заявлением о получении телесных повреждений. На место происшествия выехали экипаж патрульных и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. По предварительной информации, в ресторане между заявителем и его знакомым произошел словесный конфликт, в результате которого возникла кратковременная драка. Нардепу оказана медицинская помощь без госпитализации”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в настоящее время правоохранители проводят мероприятия для установления местонахождения другого участника инцидента, который с места происшествия уехал на автомобиле.
“Событие должным образом зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события”, — отмечается в сообщении.
По предварительной информации, речь идет о народном депутате от оппозиционной платформы “За життя” Илье Киве.
Напомним, полиция в Киеве ввела план “Перехват” из-за нападения на человека — вероятно народного депутата.