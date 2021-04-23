У Херсоні поштурхалися депутати: один хотів почепити на іншого плакат "пособник окупанта"

Деталі

Усе почалося тоді, коли під час виступу з трибуни у сесійній залі депутат від ОПЗЖ Єгор Устинов почав вимагати накладення санкцій на п'ятого президента Петра Порошенка. У цей момент з глибини зали до нього підійшов його колега, екснардеп від "Європейської солідарності" Сергій Хлань і спробував надягти на того, хто виступав, плакат "пособник окупанта". Це йому не вдалося - плакат порвали.

Два депутати почали штовхатися, у конфлікт втрутилися їхні колеги, які почали відтісняти Хланя від трибуни. Устінов, який до того ж є ще й першим заступником голови цієї обласної ради, продовжив виступ.

Хлань, коментуючи згодом подію у Facebook, вказав, що після цього "фракція ЄС вийшла з зали засідання Херсонсьої обласної ради".

За підсумками засідання пресслужба Херсонської облради оприлюднила звіт з сесії, вказавши, що депутати у межах засідання таки ухвалили звернення "до Президента України, Голови Верховної Ради України, Секретаря РНБО про застосування персональних санкцій щодо екс-президента України Петра Порошенка".

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко (представник "Слуги народу") у себе у Facebook ніяк не прокоментував інцидент, лише згадавши про офіційну частину засідання, де нагороджували низку чиновників.

Доповнення

В Україні є вже історія бійок - як у Верховній Раді, так і у місцевих радах. У парламенті нинішнього скликання вже було кілька бійок - у тому числі з представниками монобільшості. Так, відомі з них - у грудні 2019 року, після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики, у лютому 2020 року - у сесійній залі.