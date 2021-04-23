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У Херсоні поштурхалися депутати: один хотів почепити на іншого плакат "пособник окупанта"

Київ • УНН

 • 21827 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Херсоні на сесії обласної ради виникла сутичка між депутатами. Один хотів почепити на іншого плакат "пособник окупанта" після вимоги санкцій проти п'ятого президента, нині народного депутата Петра Порошенка. Відео інциденту оприлюднив журналіст Тарас Бузак у Facebook, передає УНН.

Деталі

Усе почалося тоді, коли під час виступу з трибуни у сесійній залі депутат від ОПЗЖ Єгор Устинов почав вимагати накладення санкцій на п'ятого президента Петра Порошенка. У цей момент з глибини зали до нього підійшов його колега, екснардеп від "Європейської солідарності" Сергій Хлань і спробував надягти на того, хто виступав, плакат "пособник окупанта". Це йому не вдалося - плакат порвали.

Два депутати почали штовхатися, у конфлікт втрутилися їхні колеги, які почали відтісняти Хланя від трибуни. Устінов, який до того ж є ще й першим заступником голови цієї обласної ради, продовжив виступ.

Хлань, коментуючи згодом подію у Facebook, вказав, що після цього "фракція ЄС вийшла з зали засідання Херсонсьої обласної ради".

За підсумками засідання пресслужба Херсонської облради оприлюднила звіт з сесії, вказавши, що депутати у межах засідання таки ухвалили звернення "до Президента України, Голови Верховної Ради України, Секретаря РНБО про застосування персональних санкцій щодо екс-президента України Петра Порошенка".

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко (представник "Слуги народу") у себе у Facebook ніяк не прокоментував інцидент, лише згадавши про офіційну частину засідання, де нагороджували низку чиновників.

Доповнення

В Україні є вже історія бійок - як у Верховній Раді, так і у місцевих радах. У парламенті нинішнього скликання вже було кілька бійок - у тому числі з представниками монобільшості. Так, відомі з них - у грудні 2019 року, після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики, у лютому 2020 року - у сесійній залі.

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