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В Херсоне потолкались депутаты: один хотел повесить на другого плакат "пособник оккупанта"

В Херсоне потолкались депутаты: один хотел повесить на другого плакат "пособник оккупанта"

Киев  •  УНН

 • 21824 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Херсоне на сессии областного совета возникла стычка между депутатами. Один хотел повесить на другого плакат "пособник оккупанта" после требования санкций против пятого президента, ныне народного депутата Петра Порошенко. Видео инцидента обнародовал журналист Тарас Бузак в Facebook, передает УНН.

Детали

Все началось тогда, когда во время выступления с трибуны в сессионном зале депутат от ОПЗЖ Егор Устинов потребовал наложения санкций на пятого президента Петра Порошенко. В этот момент из глубины зала к нему подошел его коллега, экс-нардеп от "Европейской солидарности" Сергей Хлань и попытался надеть на выступавшего плакат "пособник оккупанта". Это ему не удалось - плакат порвали.

Два депутата начали толкаться, в конфликт вмешались их коллеги, которые начали оттеснять Хланя от трибуны. Устинов, который к тому же является еще и первым заместителем председателя этого областного совета, продолжил выступление.

Хлань, комментируя впоследствии событие в Facebook, указал, что после этого "фракция ЕС вышла из зала заседания Херсонского областного совета".

По итогам заседания пресс-служба Херсонского облсовета обнародовала отчет с сессии, указав, что депутаты в рамках заседания таки приняли обращение "к Президенту Украины, Председателю Верховной Рады Украины, Секретарю СНБО о применении персональных санкций в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко".

Председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко (представитель "Слуги народа") у себя в Facebook никак не прокомментировал инцидент, только вспомнив об официальной части заседания, где награждали ряд чиновников.

Дополнение

В Украине есть уже история драк - как в Верховной Раде, так и в местных советах. В парламенте нынешнего созыва уже было несколько драк - в том числе с представителями монобольшинства. Так, известные из них - в декабре 2019 года, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики, в феврале 2020 года - в сессионном зале.

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