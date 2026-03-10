Ексдепутат ОПЗЖ допоміг рф на 1 млн євро в обхід санкцій - СБУ озвучила нові деталі затримання в Києві

Фото: СБУ

Служба безпеки України озвучила нові деталі затримання в Києві директора підприємства у справі про надання понад 1,1 млн євро для країни-агресора. Фігурант виявився ще й колишнім депутатом від забороненої проросійської політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Луганській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

За даними слідства, фігурант перереєстрував своє підприємство на захопленій частині сходу України за російським законодавством. Він також ігнорував заборону на підприємницьку діяльність з рф та закуповував у держави-агресора обладнання для своєї фабрики.

Після початку повномасштабної війни фігурант придбав у російської компанії у набережних челнах технологічне устаткування на понад 1 млн євро. Для того, щоб приховати торговельні відносини з окупантами, зловмисник зазначив замовником товару афілійовану білоруську компанію. У такий "обхідний" спосіб російське обладнання було поставлено на підприємство фігуранта, а гроші за це перераховані до країни-агресора. Податки та інші платежі з цієї оборудки надійшли до бюджету рф, фактично спонсоруючи війну кремля проти України - повідомили в СБУ.

Під час обшуків в нього виявили і вилучили смартфони, комп’ютерну техніку, печатки та документи із доказами оборудки.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Наразі він перебуває під вартою - йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Контекст

За даними Генерального прокурора України Руслана Кравченка, підприємство з виробництва картонно-паперової тари працює з 1994 року: воно зареєстроване у Києві, має виробничі потужності на Луганщині та філії у Дніпропетровській і Київській областях.

Нагадаємо

