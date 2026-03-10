Экс-депутат ОПЗЖ помог рф на 1 млн евро в обход санкций - СБУ озвучила новые детали задержания в Киеве

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины озвучила новые детали задержания в Киеве директора предприятия по делу о предоставлении более 1,1 млн евро для страны-агрессора. Фигурант оказался еще и бывшим депутатом от запрещенной пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным следствия, фигурант перерегистрировал свое предприятие на захваченной части востока Украины по российскому законодательству. Он также игнорировал запрет на предпринимательскую деятельность с РФ и закупал у государства-агрессора оборудование для своей фабрики.

После начала полномасштабной войны фигурант приобрел у российской компании в набережных челнах технологическое оборудование на более чем 1 млн евро. Для того чтобы скрыть торговые отношения с оккупантами, злоумышленник указал заказчиком товара аффилированную белорусскую компанию. Таким "обходным" способом российское оборудование было поставлено на предприятие фигуранта, а деньги за это перечислены в страну-агрессора. Налоги и другие платежи с этой сделки поступили в бюджет рф, фактически спонсируя войну Кремля против Украины - сообщили в СБУ.

Во время обысков у него обнаружили и изъяли смартфоны, компьютерную технику, печати и документы с доказательствами сделки.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Сейчас он находится под стражей - ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Контекст

По данным Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, предприятие по производству картонно-бумажной тары работает с 1994 года: оно зарегистрировано в Киеве, имеет производственные мощности в Луганской области и филиалы в Днепропетровской и Киевской областях.

