Екс-міністр юстиції розповів, скільки суддів вже звільнили

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 24394 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 50297 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 69438 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 139610 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 202565 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191547 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212031 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197049 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152507 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153391 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3 м/с
94 %
752 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

У Німеччині трагічно загинув 18-річний український футболіст Олександр Шворак

2 квітня, 18:00 • 20078 перегляди

росіяни поширюють фейк про нібито вербування молодих людей до лав ЗСУ під час турніру з карате - ЦПД РНБО

2 квітня, 18:09 • 20436 перегляди

Келлог вважає, що війна між рф та Україною вже на порозі припинення вогню

2 квітня, 18:15 • 21085 перегляди

Жіноча збірна України U-19 не змогла вчасно вилетіти на матч відбору Євро-2025: всі деталі

2 квітня, 18:25 • 12452 перегляди

США вводить 25% мито на імпорт пива та алюмінієвих банок - ЗМІ

2 квітня, 18:45 • 11444 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 481714 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 317854 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 379913 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 491865 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 735892 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124448 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 184025 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126793 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161588 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184781 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Екс-міністр юстиції розповів, скільки суддів вже звільнили

Екс-міністр юстиції розповів, скільки суддів вже звільнили

Київ • УНН

 • 9692 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. На сьогодні є загроза появи дефіциту суддівських кадрів, оскільки близько 1000 суддів звільнено з судової системи, а вакансій в судах майже 1,5 тис. Про це в ефірі "5 каналу" заявив екс-міністр юстиції України Микола Оніщук, передає УНН.

"Фактом є те, що дуже багато суддів подають заяви про відставку, насамперед із тих, хто має право на відставку. Вже на сьогодні близько 1000 суддів звільнено з судової системи, а вакансій в судах ще більше – вже майже півтори (тисячі - ред.), думаю, що наближається до двох тисяч. І це, до речі, що називається не "потолок". І дуже багато заяв ще лежить на розгляді у Вищій раді правосуддя", – сказав він.

М.Оніщук додав, що "вже є загроза появи іншої проблеми щодо дефіциту суддівських кадрів з тим, щоб судді могли якісно і в належні строки розглядати справи ... Більш ніж 150 судів мають чисельність менше половини із тих суддів, які мають працювати".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,762.20
Золото
$3,168.92
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,830.30