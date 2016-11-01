Екс-міністр юстиції розповів, скільки суддів вже звільнили
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На сьогодні є загроза появи дефіциту суддівських кадрів, оскільки близько 1000 суддів звільнено з судової системи, а вакансій в судах майже 1,5 тис. Про це в ефірі "5 каналу" заявив екс-міністр юстиції України Микола Оніщук, передає УНН.
"Фактом є те, що дуже багато суддів подають заяви про відставку, насамперед із тих, хто має право на відставку. Вже на сьогодні близько 1000 суддів звільнено з судової системи, а вакансій в судах ще більше – вже майже півтори (тисячі - ред.), думаю, що наближається до двох тисяч. І це, до речі, що називається не "потолок". І дуже багато заяв ще лежить на розгляді у Вищій раді правосуддя", – сказав він.
М.Оніщук додав, що "вже є загроза появи іншої проблеми щодо дефіциту суддівських кадрів з тим, щоб судді могли якісно і в належні строки розглядати справи ... Більш ніж 150 судів мають чисельність менше половини із тих суддів, які мають працювати".