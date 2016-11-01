Экс-министр юстиции рассказал, сколько судей уже уволили
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. На сегодня есть угроза появления дефицита судейских кадров, поскольку около 1000 судей освобождены от судебной системы, а вакансий в судах почти 1,5 тыс. Об этом в эфире "5 канала" заявил экс-министр юстиции Украины Николай Онищук, передает УНН.
"Фактом является то, что очень многие судьи подают заявления об отставке, прежде всего из тех, кто имеет право на отставку. Уже сегодня около 1000 судей освобождены от судебной системы, а вакансий в судах еще больше - уже почти полторы (тысячи - ред.), думаю, что приближается к двум тысячам. И это, кстати, что называется не "потолок". И очень много заявлений еще лежит на рассмотрении в Высшем совете правосудия ", - сказал он.
Н.Онищук добавил, что "уже есть угроза появления иной проблемы относительно дефицита судейских кадров с тем, чтобы судьи могли качественно и в надлежащие сроки рассматривать дела... Более 150 судов имеют численность менее половины из тех судей, которые должны работать".