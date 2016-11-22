Екс-міністр розповів, як можна буде розірвати контракт за новим законом

За словами Д.Булатова, законопроект № 5337 дає можливість звільнитися або ж перепідписати контракт, в якому термін визначений як до кінця особливого стану.

“У нас є дві категорії військовослужбовців — це добровольці-ентузіасти, які підписали контракт до кінця особливого періоду зі збереженням робочого місця і у нас є інша категорія — це кадрові військовослужбовці, які обрали армію своєю професією і підписали контракти ще до настання особливого періоду. Ці контракти, як правило, були на три роки або на п’ять років і при закінченні трирічного або п’ятирічного контракту, він автоматично продовжується до кінця особливого періоду або воєнного стану. Категорії добровольців-ентузіастів за новим законом дозволено звільнятися відразу після вступу закону в силу. Категорія кадрових військовослужбовців буде звільнятися протягом двох років”, — пояснив Д.Булатов.

Нагадаємо, заступник міністра оборони України генерал-майор Олег Шевчук повідомив, що у 2016 році контракт зі Збройними Силами України уклало близько 64 тисяч військовослужбовців.