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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Экс-министр рассказал, как можно будет разорвать контракт по новому закону

Киев • УНН

 • 10962 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Законопроект №5337 дает возможность уволиться или переподписать контракт, в котором срок определен как до конца особого состояния. Об этом в эфире "5 канала" рассказал экс-министр молодежи и спорта, военнослужащий ВСУ (2015-2016) Дмитрий Булатов, передает УНН.

Экс-министр рассказал, как можно будет разорвать контракт по новому закону

По словам Д.Булатова, законопроект № 5337 дает возможность уволиться или переподписать контракт, в котором срок определен как до конца особого состояния.

"У нас есть две категории военнослужащих - это добровольцы-энтузиасты, которые подписали контракт до конца особого периода с сохранением рабочего места и у нас есть другая категория - это кадровые военнослужащие, выбрали армию своей профессией и подписали контракты еще до наступления особого периода. Эти контракты, как правило, были на три года или на пять лет и по окончании трехлетнего или пятилетнего контракта, он автоматически продлевается до конца особого периода или военного положения. Категории добровольцев-энтузиастов по новому закону разрешено увольняться сразу после вступления закона в силу. Категория кадровых военнослужащих будет увольняться в течение двух лет ", - пояснил Д.Булатов.

Напомним, заместитель министра обороны Украины генерал-майор Олег Шевчук сообщил, что в 2016 году контракт с Вооруженными Силами Украины заключило около 64 тысяч военнослужащих.

Украинские Национальные Новости

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