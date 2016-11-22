Экс-министр рассказал, как можно будет разорвать контракт по новому закону

По словам Д.Булатова, законопроект № 5337 дает возможность уволиться или переподписать контракт, в котором срок определен как до конца особого состояния.

"У нас есть две категории военнослужащих - это добровольцы-энтузиасты, которые подписали контракт до конца особого периода с сохранением рабочего места и у нас есть другая категория - это кадровые военнослужащие, выбрали армию своей профессией и подписали контракты еще до наступления особого периода. Эти контракты, как правило, были на три года или на пять лет и по окончании трехлетнего или пятилетнего контракта, он автоматически продлевается до конца особого периода или военного положения. Категории добровольцев-энтузиастов по новому закону разрешено увольняться сразу после вступления закона в силу. Категория кадровых военнослужащих будет увольняться в течение двух лет ", - пояснил Д.Булатов.

Напомним, заместитель министра обороны Украины генерал-майор Олег Шевчук сообщил, что в 2016 году контракт с Вооруженными Силами Украины заключило около 64 тысяч военнослужащих.