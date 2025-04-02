Екс-керівника "Укрліктрави" судитимуть за розтрату 1,2 млн грн
Київ • УНН
Завершено розслідування щодо розтрати понад 1,2 млн грн в "Укрліктрави". Екс-керівник продав кукурудзу за заниженою ціною, обвинувальний акт передано до суду.
Правоохоронці завершили розслідування справи щодо фінансових зловживань на державному підприємстві "Укрліктрави". Колишнього керівника звинувачують у розтраті бюджетних коштів на понад 1,2 мільйона гривень. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Київ, передає УНН.
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Відтак, обвинувальний акт уже передано до суду.
За даними слідства, посадовець, використовуючи своє службове становище, уклав договори з приватним підприємством на реалізацію сільськогосподарської продукції за ціною значно нижчою за ринкову. В результаті держпідприємство втратило значну суму грошей.
Фігурант справи продав близько 500 тонн насіння кукурудзи за 1,5 мільйона гривень, хоча ринкова вартість цієї продукції перевищувала 2,7 мільйона. Судові експертизи підтвердили завдані збитки.
Колишньому посадовцю висунуто обвинувачення за статтею Кримінального кодексу, що передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше обвинувальні акти отримали й інші учасники оборудки. Тепер слово за судом.
Нагадаємо
Колишнього заступника директора філії державного підприємства "Укрліктрави" судитимуть за розтрату понад 1,2 млн грн з державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем та завищення ціни контрактів на постачання насіння кукурудзи з приватною компанією.
Збитки на понад мільйон гривень на поставках насіння: судитимуть заступника директора філії ДП "Укрліктрави"15.05.24, 15:23 • 14379 переглядiв