Экс-руководителя "Укрликтравы" будут судить за растрату 1,2 млн грн

Правоохранители завершили расследование дела о финансовых злоупотреблениях на государственном предприятии "Укрликтравы". Бывшего руководителя обвиняют в растрате бюджетных средств на более 1,2 миллиона гривен. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киев, передает УНН.

Детали

Следовательно, обвинительный акт уже передан в суд.

По данным следствия, должностное лицо, используя свое служебное положение, заключило договоры с частным предприятием на реализацию сельскохозяйственной продукции по цене значительно ниже рыночной. В результате госпредприятие потеряло значительную сумму денег.

Фигурант дела продал около 500 тонн семян кукурузы за 1,5 миллиона гривен, хотя рыночная стоимость этой продукции превышала 2,7 миллиона. Судебные экспертизы подтвердили нанесенный ущерб.

Бывшему должностному лицу предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса, предусматривающей наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее обвинительные акты получили и другие участники сделки. Теперь слово за судом.

Напомним

Бывшего заместителя директора филиала государственного предприятия "Укрликтравы" будут судить за растрату более 1,2 млн грн из государственного бюджета путем злоупотребления служебным положением и завышения цены контрактов на поставку семян кукурузы с частной компанией.

Убытки более чем на миллион гривен на поставках семян: будут судить заместителя директора филиала ГП "Укрликтравы"