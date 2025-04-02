Экс-руководителя "Укрликтравы" будут судить за растрату 1,2 млн грн

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон
19:36 • 12914 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
15:18 • 101400 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 164982 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

3 апреля, 13:29 • 104173 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 340841 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 172570 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 144228 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 195933 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 124561 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 108099 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 135089 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 45138 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 156847 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 35622 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 82148 просмотра
публикации

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

19:36 • 12914 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 82362 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 101400 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

3 апреля, 13:51 • 164982 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 157041 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джорджия Мелони

Андрей Сибига

Александр Стабб

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

Дэвид Швиммер заявил, что не мог слушать культовую песню из "Друзей" с тех пор, как ушел из шоу

16:23 • 19613 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 21467 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 35770 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 45288 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 135244 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Хранитель

YouTube

Вашингтон Пост

Экс-руководителя "Укрликтравы" будут судить за растрату 1,2 млн грн

Киев • УНН

 • 15480 просмотра

Завершено расследование по растрате более 1,2 млн грн в "Укрликтравы". Экс-руководитель продал кукурузу по заниженной цене, обвинительный акт передан в суд.

Экс-руководителя "Укрликтравы" будут судить за растрату 1,2 млн грн

Правоохранители завершили расследование дела о финансовых злоупотреблениях на государственном предприятии "Укрликтравы". Бывшего руководителя обвиняют в растрате бюджетных средств на более 1,2 миллиона гривен. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киев, передает УНН.

Детали

Следовательно, обвинительный акт уже передан в суд. 

По данным следствия, должностное лицо, используя свое служебное положение, заключило договоры с частным предприятием на реализацию сельскохозяйственной продукции по цене значительно ниже рыночной. В результате госпредприятие потеряло значительную сумму денег. 

Фигурант дела продал около 500 тонн семян кукурузы за 1,5 миллиона гривен, хотя рыночная стоимость этой продукции превышала 2,7 миллиона. Судебные экспертизы подтвердили нанесенный ущерб. 

Бывшему должностному лицу предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса, предусматривающей наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Ранее обвинительные акты получили и другие участники сделки. Теперь слово за судом.

Напомним

Бывшего заместителя директора филиала государственного предприятия "Укрликтравы" будут судить за растрату более 1,2 млн грн из государственного бюджета путем злоупотребления служебным положением и завышения цены контрактов на поставку семян кукурузы с частной компанией.

Убытки более чем на миллион гривен на поставках семян: будут судить заместителя директора филиала ГП "Укрликтравы"15.05.24, 15:23 • 14379 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ЭкономикаКриминал и ЧП
Киев
Bitcoin
$81,990.90
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.97
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,786.86