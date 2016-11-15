Екс-беркутівців не доставили до суду, бо всі поліцейські задіяні на мітингах у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Святошинський районний суд Києва переніс розгляд криміналнього провадження щодо п’яти "екс-беркутівців" Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янишевського на 22 листопада через недоставлення обвинувачених на судове засідання. Про це сказав головуючий суддя Сергій Дячук, передає кореспондент УНН.
Відкриваючи засідання, С.Дячук повідомив, що до суду надійшов лист від ГУ Нацполіції Києва про те, що весь особовий склад столичної поліції задіяний у забезпеченні громадського порядку, тому не можуть гарантувати безпеку для учасників процесу. У зв’язку з цим, за словами судді, також не доставлені обвинувачені.
Через це головуючий суддя запитав думки учасників процесу щодо того, чи можливо слухати справу без обвинувачених.
Прокурори і адвокати обвинувачених сказали, що розгляд справи неможливий і його слід перенести.
"Суд ухвалив відкласти розгляд справи на 22 листопада", - повідомив суддя С.Дячук.
Після цього прокурор додав, що надав адвокатам копії клопотань про продовження запобіжних заходів для п’яти екс-беркутівців.
Як повідомляв УНН, суд продовжив арешт щодо п’яти екс-беркутівців до 25 листопада.
Нагадаємо, за даними ГПУ, станом на 10 лютого 2016 року у межах кримінальних проваджень щодо вбивств 48 активістів, замахів на вбивства 80 активістів повідомлено 25 підозр екс-беркутівцям.
Раніше повідомлялося, що з 22 екс-бійців “Беркуту” у розшуку перебуває 18 осіб, адже інші — під вартою. Начальник департаменту захисту національної діяльності СБУ А.Дублік доповів, що деякі з колишніх бійців “Беркуту” перебувають на території Білорусі та Польщі. Інтерпол відмовив Україні у оголошенні бійців “Беркуту” у міжнародний розшук.
Також за даними ГПУ, сім “беркутівців” переховуються на території, підконтрольній “ДНР” і “ЛНР”.