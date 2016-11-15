Экс-беркутовцев не доставили в суд, потому что все полицейские задействованы на митингах в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Святошинский районный суд Киева перенес рассмотрение криминалнього производства в отношении пяти "экс-беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского на 22 ноября из-за недоставки обвиняемых на судебное заседание. Об этом сказал председательствующий судья Сергей Дячук, передает корреспондент УНН.
Открывая заседание, С.Дячук сообщил, что в суд поступило письмо от ГУ Нацполиции Киева о том, что весь личный состав столичной полиции задействован в обеспечении общественного порядка, поэтому они не могут гарантировать безопасность для участников процесса. В связи с этим, по словам судьи, также не доставлены обвиняемые.
Поэтому судья спросил мнения участников процесса о том, возможно ли слушать дело без обвиняемых.
Прокуроры и адвокаты обвиняемых сказали, что рассмотрение дела невозможно и его следует перенести.
"Суд постановил отложить рассмотрение дела на 22 ноября", - сообщил судья С.Дячук.
После этого прокурор добавил, что предоставил адвокатам копии ходатайств о продлении мер для пяти экс-беркутовцев.
Как сообщал УНН, суд продлил арест в отношении пяти экс-беркутовцев до 25 ноября.
Напомним, по данным ГПУ, по состоянию на 10 февраля 2016 года в рамках уголовных производств относительно убийств 48 активистов, покушений на убийства 80 активистов сообщено 25 подозрений экс-беркутовцам.
Ранее сообщалось, что из 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находится 18 человек, остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ А.Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши. Интерпол отказал Украине в объявлении бойцов "Беркута" в международный розыск.
Также по данным ГПУ, семь "беркутовцев" скрываются на территории, подконтрольной "ДНР" и "ЛНР".