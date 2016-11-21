Економічні санкції проти Росії продовжать ще на півроку - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Економічні санкції проти Російської федерації будуть продовжені ще на пів року. Про це виданню Bloomberg повідомили джерела з ЄС, передає УНН.
"За інформацією п’ятьох анонімних чиновників з ЄС уряди країн ЄС, ймовірно, продовжать санкції ще на шість місяців, оскільки основна умова їх скасування - повне дотримання мінських угод - досі не виконуються. Шостий чиновник виключив будь-який інший сценарій", - повідомили у виданні.
Невпевнена рішучість країни ЄС в питанні санкцій проти РФ разом з намірами новообраного президента США Дональда Трампа відновити зв’язки з Кремлем все таки, на думку європейських джерел видання, не призведе до скасування санкцій.
Як повідомляв УНН, 18 листопада заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв повідомив, що Україна планує працювати з європейськими лідерами над тим, щоб продовжити санкції проти Російської Федерації не на шість місяців, а на дванадцять.