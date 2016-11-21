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15 марта, 19:03 • 108237 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147374 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126009 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119363 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106245 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102112 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95582 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Экономические санкции против России продолжат еще на полгода - СМИ

Экономические санкции против России продолжат еще на полгода - СМИ

Киев • УНН

 • 9971 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Экономические санкции против Российской Федерации будут продлены еще на полгода. Об этом изданию Bloomberg сообщили источники из ЕС, передает УНН.

"По информации пятерых анонимных чиновников из ЕС правительства стран ЕС, вероятно, продолжат санкции еще на шесть месяцев, поскольку условие их отмены - соблюдение минских соглашений - до сих пор не выполняются. Шестой чиновник исключил любой другой сценарий", - сообщили в издании.

Неуверенная решимость страны ЕС в вопросе санкций против РФ вместе с намерениями избранного президента США Дональда Трампа восстановить связи с Кремлем все же, по мнению европейских источников издания, не приведет к отмене санкций.

Как сообщал УНН, 18 ноября заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев сообщил, что Украина планирует работать с европейскими лидерами о том, чтобы продлить санкции против Российской Федерации не на шесть месяцев, а на двенадцать .

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