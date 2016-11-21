Экономические санкции против России продолжат еще на полгода - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Экономические санкции против Российской Федерации будут продлены еще на полгода. Об этом изданию Bloomberg сообщили источники из ЕС, передает УНН.
"По информации пятерых анонимных чиновников из ЕС правительства стран ЕС, вероятно, продолжат санкции еще на шесть месяцев, поскольку условие их отмены - соблюдение минских соглашений - до сих пор не выполняются. Шестой чиновник исключил любой другой сценарий", - сообщили в издании.
Неуверенная решимость страны ЕС в вопросе санкций против РФ вместе с намерениями избранного президента США Дональда Трампа восстановить связи с Кремлем все же, по мнению европейских источников издания, не приведет к отмене санкций.
Как сообщал УНН, 18 ноября заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев сообщил, что Украина планирует работать с европейскими лидерами о том, чтобы продлить санкции против Российской Федерации не на шесть месяцев, а на двенадцать .