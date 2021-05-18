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Екологи у Німеччині знову подають в суд на дозвіл продовжити укладання "Північного потоку-2"

Київ • УНН

 • 24122 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Німецькі екологи з природоохоронної організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) збираються оскаржити рішення Федерального відомства із судноплавства і гідрографії (BSH) про негайне виконання дозволу на укладання труб для газопроводу "Північний потік - 2" в водах ФРН. Про це повідомляється в оприлюдненій напередодні заяві DUH, передає УНН.

Екологи у Німеччині знову подають в суд на дозвіл продовжити укладання "Північного потоку-2"

Цитата:

"Deutsche Umwelthilfe (DUH) вживає подальших юридичних заходів проти несподівано схваленого продовження "Північного потоку - 2"... Асоціація охорони навколишнього природного середовища критикує... наказ BSH та оголошує подальші юридичні кроки, щоб відновити призупиняючий ефект власного позову та зупинити будівельні роботи", - йдеться у заяві.

"Тепер ми звернемося до адміністративного суду Гамбурга, щоб відновити призупиняючий ефект нашого позову. Ми вичерпаємо всі юридичні засоби, щоб зупинити подальше будівництво цього застарілого мегапроекту", - заявив керівник організації Саша Мюллер-Креннер.

Що було раніше

Федеральне відомство із судноплавства та гідрографії (BSH) 17 травня повідомило, що дозволило прокласти ще частину газопроводу "Північний потік - 2" у водах Німеччини - рішення стосується ділянки у два кілометри біля межі німецьких і данських територіальних вод.

Перед цим екологи із Naturschutzbund Deutschland (NABU) та Deutsche Umwelthilfe звернулись до суду проти січневого дозволу на подальше будівництво "Північного потоку - 2" у німецькій ВЕЗ до кінця травня через перелітних птахів. Через це до кінця травня не було дозволу на будівництво, пояснили у BSH.

Доповнення

Робота над суперечливим трубопроводом по дну Балтійського моря "Північний потік - 2" у водах Данії майже завершена. У водах Німеччини бракує менше 20 кілометрів.

Проти будівництва газопроводу активно виступають США, Україна та країни Балтії, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Натомість уряд у Берліні стверджує, що “Північний потік - 2” є передусім економічним проєктом, наголошуючи водночас на необхідності збереження за Україною статусу транзитера газу.

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