Экологи в Германии снова подают в суд на разрешение продолжить прокладку "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Немецкие экологи из природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) собираются обжаловать решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH) о немедленном исполнении разрешения на укладку труб для газопровода "Северный поток - 2" в водах ФРГ. Об этом сообщается в обнародованном накануне заявлении DUH, передает УНН.
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"Deutsche Umwelthilfe (DUH) принимает дальнейшие юридические меры против неожиданно одобренного продления "Северного потока - 2"... Ассоциация охраны окружающей природной среды критикует... приказ BSH и объявляет дальнейшие юридические шаги, чтобы восстановить приостанавливающий эффект собственного иска и остановить строительные работы", - говорится в заявлении.
"Теперь мы обратимся в административный суд Гамбурга, чтобы восстановить приостанавливающий эффект нашего иска. Мы исчерпаем все юридические средства, чтобы остановить дальнейшее строительство этого устаревшего мегапроекта", - заявил руководитель организации Саша Мюллер-Креннер.
Что было ранее
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) 17 мая сообщило, что позволило проложить еще часть газопровода "Северный поток - 2" в водах Германии - решение касается участка в два километра у границы немецких и датских территориальных вод.
Перед этим экологи из Naturschutzbund Deutschland (NABU) и Deutsche Umwelthilfe обратились в суд против январского разрешения на дальнейшее строительство "Северного потока - 2" в немецкой ИЭЗ до конца мая из-за перелетных птиц. Поэтому до конца мая не было разрешения на строительство, объяснили в BSH.
Дополнение
Работа над противоречивым трубопроводом по дну Балтийского моря "Северный поток - 2" в водах Дании почти завершена. В водах Германии не хватает менее 20 километров.
Против строительства газопровода активно выступают США, Украина и страны Балтии, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Вместо этого правительство в Берлине утверждает, что "Северный поток - 2" является прежде всего экономическим проектом, отмечая в то же время необходимость сохранения за Украиной статуса транзитера газа.