Экологи в Германии снова подают в суд на разрешение продолжить прокладку "Северного потока-2"

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 46788 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 94523 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 108191 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 278038 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 160973 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 432113 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 327919 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 219843 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 247198 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256616 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.4м/с
71%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 30048 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 58435 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 43321 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 23525 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 19079 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 43447 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 58573 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 162077 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 278065 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 432132 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 20364 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 28830 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 58162 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 81538 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 66094 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Экологи в Германии снова подают в суд на разрешение продолжить прокладку "Северного потока-2"

Киев • УНН

 • 24122 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Немецкие экологи из природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) собираются обжаловать решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH) о немедленном исполнении разрешения на укладку труб для газопровода "Северный поток - 2" в водах ФРГ. Об этом сообщается в обнародованном накануне заявлении DUH, передает УНН.

Экологи в Германии снова подают в суд на разрешение продолжить прокладку "Северного потока-2"

Цитата:

"Deutsche Umwelthilfe (DUH) принимает дальнейшие юридические меры против неожиданно одобренного продления "Северного потока - 2"... Ассоциация охраны окружающей природной среды критикует... приказ BSH и объявляет дальнейшие юридические шаги, чтобы восстановить приостанавливающий эффект собственного иска и остановить строительные работы", - говорится в заявлении.

"Теперь мы обратимся в административный суд Гамбурга, чтобы восстановить приостанавливающий эффект нашего иска. Мы исчерпаем все юридические средства, чтобы остановить дальнейшее строительство этого устаревшего мегапроекта", - заявил руководитель организации Саша Мюллер-Креннер.

Что было ранее

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) 17 мая сообщило, что позволило проложить еще часть газопровода "Северный поток - 2" в водах Германии - решение касается участка в два километра у границы немецких и датских территориальных вод.

Перед этим экологи из Naturschutzbund Deutschland (NABU) и Deutsche Umwelthilfe обратились в суд против январского разрешения на дальнейшее строительство "Северного потока - 2" в немецкой ИЭЗ до конца мая из-за перелетных птиц. Поэтому до конца мая не было разрешения на строительство, объяснили в BSH.

Дополнение

Работа над противоречивым трубопроводом по дну Балтийского моря "Северный поток - 2" в водах Дании почти завершена. В водах Германии не хватает менее 20 километров.

Против строительства газопровода активно выступают США, Украина и страны Балтии, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Вместо этого правительство в Берлине утверждает, что "Северный поток - 2" является прежде всего экономическим проектом, отмечая в то же время необходимость сохранения за Украиной статуса транзитера газа.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,637.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.12