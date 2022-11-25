Екоактивісти паралізували роботу аеропорту в Берліні: політики вимагають покарати протестувальників

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Через дії радикально налаштованих екоактивістів частину рейсів було скасовано, ще кілька – перенаправлено. У результаті постраждали близько 750 пасажирів, пише DW. Інцидент розкритикували політики та представники берлінської поліції. Зокрема, міністр внутрішніх справ федеральної землі Бранденбург Міхаель Штюбген назвав дії угруповання "небезпечним втручанням у повітряне сполучення". Він додав, що йдеться про "серйозний злочин", який "у гіршому випадку міг загрожувати людським життям".

Співголова фракції опозиційного блоку ХДС/ХСС у бундестазі Андреа Ліндхольц заявила, що аеропорти - "не майданчик для політичних акцій", тому що внаслідок таких дій життя "людей дуже швидко можуть опинитися під загрозою". Вона звернулася з вимогою "послідовних покарань" для порушників.

Також блокування столичного аеропорту засудила і міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер. За її словами, подібні акції лише підривають боротьбу зі зміною клімату. Своєю чергою, у поліції Берліна заявили, що протестувальники "ясно дали зрозуміти, що готові вчиняти злочини і що демократичні рамки не мають значення для цієї організації".

Водночас лідер німецьких "лівих" Мартін Ширдеван вважає, що дії угрупування "Останнє покоління", попри їхню спірність, вказують на "пасивність політиків перед кліматичною катастрофою".

Нагадаємо

На початку листопада двоє активістів з Futuro Vegetal у Мадриді приклеїлися до рам картин "Оголена Майя" та "Одягнена Майя" на знак протесту проти кліматичної надзвичайної ситуації.