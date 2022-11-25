Экоактивисты парализовали работу аэропорта в Берлине: политики требуют наказать протестующих

Детали

Из-за действий радикально настроенных экоактивистов часть рейсов была отменена, еще несколько – перенаправлено. В результате пострадали около 750 пассажиров, пишет DW. Инцидент подвергли критике политики и представители берлинской полиции. В частности, министр внутренних дел федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген назвал действия группировки "опасным вмешательством в воздушное сообщение". Он добавил, что речь идет о "серьезном преступлении", которое "в худшем случае могло угрожать человеческой жизнью".

Сопредседатель фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС в бундестаге Андреа Линдхольц заявила, что аэропорты - "не площадка для политических акций", потому что в результате таких действий жизни "людей очень быстро могут оказаться под угрозой". Она обратилась с требованием "последовательных наказаний" для нарушителей.

Также блокировку столичного аэропорта осудила и министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер. По ее словам, подобные акции лишь подрывают борьбу с изменением климата. В свою очередь, в полиции Берлина заявили, что протестующие "ясно дали понять, что готовы совершать преступления и что демократические рамки не имеют значения для этой организации".

В то же время лидер немецких "левых" Мартин Ширдеван считает, что действия группировки "Последнее поколение", несмотря на их спорность, указывают на "пассивность политиков перед климатической катастрофой".

Напомним

В начале ноября двое активистов из Futuro Vegetal в Мадриде приклеились к рамам картин "Обнаженная Майя" и "Одетая Майя" в знак протеста против климатической чрезвычайной ситуации.