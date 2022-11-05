Приклеїли руки до рам картин Франсіско Гойї: екоактивісти влаштували чергову акцію в Мадриді

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На стіні між картин активісти написали повідомлення «+1,5º», щоб «попередити про підвищення глобальної температури, яке призведе до нестабільного клімату та серйозних наслідків на всій планеті».

Цей протест доповнюється до інших, які відбулися останніми тижнями, як-от протест двох екологів, які кинули томатним супом у картину Ван Гога «Соняшники», виставлену в Національній галереї в Лондоні.

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Nos pegamos a “Las Majas” de Goya en el Museo Del Prado.



La semana pasada la ONU reconocía la imposibilidad de mantenernos por debajo del límite de aumento del Acuerdo de París de 1.5° de temperatura media respecto a los niveles preindustriales. pic.twitter.com/0buAMbeziJ