Приклеили руки к рамам картин Франсиско Гойи: экоактивисты устроили очередную акцию в Мадриде

Детали

На стене между картин активисты написали сообщение «+1,5º», чтобы «предупредить о повышении глобальной температуры, которое приведет к нестабильному климату и серьезным последствиям на всей планете».

Этот протест дополняется другими, состоявшимися в последние недели, как протест двух экологов, бросивших томатным супом в картину Ван Гога «Подсолнечники», выставленную в Национальной галерее в Лондоне.

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Nos pegamos a“Las Majas”de Goya en el Museo Del Prado.



La setmana passada la ONU reconocía la impossibilitat de mantenir-nos per debajo del lípreindustriales. pic.twitter.com/0buAMbeziJ