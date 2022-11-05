Приклеили руки к рамам картин Франсиско Гойи: экоактивисты устроили очередную акцию в Мадриде
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Двое активистов из Futuro Vegetal в эту субботу приклеились к рамам картин «Обнаженная Майя» и «Одетая Майя» Франсиско де Гойи, выставленных в Национальном музее Прадо в Мадриде в знак протеста против климатической чрезвычайной ситуации, передает со ссылкой на EcoAvant.
Детали
На стене между картин активисты написали сообщение «+1,5º», чтобы «предупредить о повышении глобальной температуры, которое приведет к нестабильному климату и серьезным последствиям на всей планете».
Этот протест дополняется другими, состоявшимися в последние недели, как протест двух экологов, бросивших томатным супом в картину Ван Гога «Подсолнечники», выставленную в Национальной галерее в Лондоне.
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Nos pegamos a“Las Majas”de Goya en el Museo Del Prado.
La setmana passada la ONU reconocía la impossibilitat de mantenir-nos per debajo del lípreindustriales. pic.twitter.com/0buAMbeziJ