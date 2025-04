Единбурзька галерея виявила прихований автопортрет Ван Гога

Деталі

Портрет був знайдений на звороті полотна «Голова селянки».

Куратори вважають, що картина, яка була продана лише після його самогубства у 1890 році, є одним із серії експериментальних автопортретів.

П'ять подібних робіт виставлено у Музеї Ван Гога в Амстердамі, написаних до його переїзду до Парижа 1886 року.

Ван Гог, який був невідомий і без гроша в кишені, коли помер, часто малював по обидва боки полотна, щоб заощадити гроші.

Основна картина була подарована галереї у 1960 році единбурзьким юристом Олександром Мейтлендом та зображує місцеву мешканку містечка на півдні Нідерландів, де художник жив з 1883 по 1885 рік.

Вважається, що автопортрет зник із поля зору публіки приблизно 1905 року, коли його вважали менш закінченим із двох творів і перед оформленням у рамку на нього наклеїли картон.

Вважається, що виявлена ​​робота відноситься до періоду, коли Ван Гог вперше зіткнувся з роботами французьких імпресіоністів. Пізніше він перейняв виразний, барвистий стиль, який зробив його роботи одними з найвідоміших у світі.

The mysterious image was revealed in an x-ray taken when we examined our Van Gogh painting 'Head of a Peasant Woman' for our upcoming exhibition A Taste for Impressionismpic.twitter.com/jCMu3vZzoE

— National Galleries of Scotland (@NatGalleriesSco) July 14, 2022

Довідка

Художник страждав на депресію і відрізав собі вухо бритвою незадовго до Різдва 1888 року після того, як переніс те, що в лікарні назвали «гострою манією з генералізованим маренням».

Провівши час у притулку, 37-річний Ван Гог вистрілив собі у груди 27 липня 1890 року.

Він зміг ходити та звернутися за медичною допомогою, але ніхто не зміг витягти кулю, і через два дні він помер від невилікуваної інфекції.

За словами його брата Тео, його останніми словами були: «Смуток триватиме вічно».