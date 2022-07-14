Единбурзька галерея виявила прихований автопортрет Ван Гога
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. У четвер одна з шотландських галерей повідомила, що була «схвильована» повідомленням про виявлення раніше невідомого автопортрета Вінсента Ван Гога з неушкодженим вухом, захованим за іншою картиною, передає УНН.
Деталі
Портрет був знайдений на звороті полотна «Голова селянки».
Куратори вважають, що картина, яка була продана лише після його самогубства у 1890 році, є одним із серії експериментальних автопортретів.
П'ять подібних робіт виставлено у Музеї Ван Гога в Амстердамі, написаних до його переїзду до Парижа 1886 року.
Ван Гог, який був невідомий і без гроша в кишені, коли помер, часто малював по обидва боки полотна, щоб заощадити гроші.
Основна картина була подарована галереї у 1960 році единбурзьким юристом Олександром Мейтлендом та зображує місцеву мешканку містечка на півдні Нідерландів, де художник жив з 1883 по 1885 рік.
Вважається, що автопортрет зник із поля зору публіки приблизно 1905 року, коли його вважали менш закінченим із двох творів і перед оформленням у рамку на нього наклеїли картон.
Вважається, що виявлена робота відноситься до періоду, коли Ван Гог вперше зіткнувся з роботами французьких імпресіоністів. Пізніше він перейняв виразний, барвистий стиль, який зробив його роботи одними з найвідоміших у світі.
The mysterious image was revealed in an x-ray taken when we examined our Van Gogh painting 'Head of a Peasant Woman' for our upcoming exhibition A Taste for Impressionismpic.twitter.com/jCMu3vZzoE— National Galleries of Scotland (@NatGalleriesSco) July 14, 2022
Довідка
Художник страждав на депресію і відрізав собі вухо бритвою незадовго до Різдва 1888 року після того, як переніс те, що в лікарні назвали «гострою манією з генералізованим маренням».
Провівши час у притулку, 37-річний Ван Гог вистрілив собі у груди 27 липня 1890 року.
Він зміг ходити та звернутися за медичною допомогою, але ніхто не зміг витягти кулю, і через два дні він помер від невилікуваної інфекції.
За словами його брата Тео, його останніми словами були: «Смуток триватиме вічно».