Эдинбургская галерея обнаружила скрытый автопортрет Ван Гога
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В четверг одна из шотландских галерей сообщила, что была «взволнована» сообщением об обнаружении ранее неизвестного автопортрета Винсента Ван Гога с невредимым ухом, спрятанным под другой картиной, передает УНН.
Детали
Портрет был найден на обороте полотна «Голова крестьянки».
Кураторы считают, что картина, проданная только после его самоубийства в 1890 году, является одной из серии экспериментальных автопортретов.
Пять подобных работ выставлены в Музее Ван Гога в Амстердаме, написанных до его переезда в Париж в 1886 году.
Ван Гог, который был неизвестен и без гроша в кармане, когда умер, часто рисовал с обеих сторон полотна, чтобы сэкономить деньги.
Основная картина была подарена галерее в 1960 году эдинбургским юристом Александром Мейтлендом и изображает местную жительницу городка на юге Нидерландов, где художник жил с 1883 по 1885 год.
Считается, что автопортрет исчез из виду публики примерно в 1905 году, когда его считали менее законченным из двух произведений и перед оформлением в рамку на него наклеили картон.
Считается, что обнаруженная работа относится к периоду, когда Ван Гог впервые столкнулся с работами французских импрессионистов. Позже он перенял выразительный, красочный стиль, сделавший его работы одними из самых известных в мире.
The mysterious image was revealed in an x-ray taken when we examined our Van Gogh painting 'Head of a Peasant Woman' for our upcoming exhibition A Taste for Impressionism pic.twitter.com/jCMu3vZzoE— National Galleries of Scotland (@NatGalleriesSco) July 14, 2022
Справка
Художник страдал депрессией и отрезал себе ухо бритвой незадолго до Рождества 1888 года после того, как перенес то, что в больнице назвали «острой манией с генерализованным бредом».
Проведя время в приюте, 37-летний Ван Гог выстрелил себе в грудь 27 июля 1890 года.
Он смог ходить и обратиться за медицинской помощью, но никто не смог вытащить пулю, и через два дня он умер от неизлечимой инфекции.
По словам его брата Тео, его последними словами были: «Скорбь будет продолжаться вечно».