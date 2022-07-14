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Эдинбургская галерея обнаружила скрытый автопортрет Ван Гога

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. В четверг одна из шотландских галерей сообщила, что была «взволнована» сообщением об обнаружении ранее неизвестного автопортрета Винсента Ван Гога с невредимым ухом, спрятанным под другой картиной, передает УНН.

Детали

Портрет был найден на обороте полотна «Голова крестьянки».

Кураторы считают, что картина, проданная только после его самоубийства в 1890 году, является одной из серии экспериментальных автопортретов.

Пять подобных работ выставлены в Музее Ван Гога в Амстердаме, написанных до его переезда в Париж в 1886 году.

Ван Гог, который был неизвестен и без гроша в кармане, когда умер, часто рисовал с обеих сторон полотна, чтобы сэкономить деньги.

Основная картина была подарена галерее в 1960 году эдинбургским юристом Александром Мейтлендом и изображает местную жительницу городка на юге Нидерландов, где художник жил с 1883 по 1885 год.

Считается, что автопортрет исчез из виду публики примерно в 1905 году, когда его считали менее законченным из двух произведений и перед оформлением в рамку на него наклеили картон.

Считается, что обнаруженная работа относится к периоду, когда Ван Гог впервые столкнулся с работами французских импрессионистов. Позже он перенял выразительный, красочный стиль, сделавший его работы одними из самых известных в мире.

The mysterious image was revealed in an x-ray taken when we examined our Van Gogh painting 'Head of a Peasant Woman' for our upcoming exhibition A Taste for Impressionism pic.twitter.com/jCMu3vZzoE

— National Galleries of Scotland (@NatGalleriesSco) July 14, 2022

Справка

Художник страдал депрессией и отрезал себе ухо бритвой незадолго до Рождества 1888 года после того, как перенес то, что в больнице назвали «острой манией с генерализованным бредом».

Проведя время в приюте, 37-летний Ван Гог выстрелил себе в грудь 27 июля 1890 года.

Он смог ходить и обратиться за медицинской помощью, но никто не смог вытащить пулю, и через два дня он умер от неизлечимой инфекции.

По словам его брата Тео, его последними словами были: «Скорбь будет продолжаться вечно».

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