Е.Світоліна на турнірі WTA Elite Trophy зіграє з росіянкою та нідерландкою
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна на груповому етапі другого за "вагою" підсумкового турніру WTA Elite Trophy, що відбудеться в Китаї, зіграє з росіянкою та нідерландкою, передає УНН з посиланням на НОК України.
Так, Е.Світоліна зіграє з росіянкою Оленою Весниною та нідерландкою Кікі Бертенс.
Зазначимо, турнір розпочнеться завтра, 1 листопада.
Як повідомляв УНН, на тенісному турнірі “Кубок Кремля” Е.Світоліна пробилась до півфіналу, у якому зазнала поразки у грі із першою сіяною росіянкою Світланою Кузнєцовою.