Э.Свитолина на турнире WTA Elite Trophy сыграет с россиянкой и голландкой
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина на групповом этапе второго по "весу" итогового турнира WTA Elite Trophy, который состоится в Китае, сыграет с россиянкой и голландкой, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Так, Э.Свитолина сыграет с россиянкой Еленой Весниной и голландкой Кики Бертенс.
Отметим, турнир начнется завтра, 1 ноября.
Как сообщал УНН, на теннисном турнире "Кубок Кремля" Э.Свитолина пробилась в полуфинал, в котором потерпела поражение в игре с первой сеяной россиянкой Светланой Кузнецовой.