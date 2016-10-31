Э.Свитолина на турнире WTA Elite Trophy сыграет с россиянкой и голландкой

Так, Э.Свитолина сыграет с россиянкой Еленой Весниной и голландкой Кики Бертенс.

Отметим, турнир начнется завтра, 1 ноября.

Как сообщал УНН, на теннисном турнире "Кубок Кремля" Э.Свитолина пробилась в полуфинал, в котором потерпела поражение в игре с первой сеяной россиянкой Светланой Кузнецовой.