Дзюдо: збірна України з виступить на турнірі в Баку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Збірна України з дзюдо візьме участь в змаганнях серії Grand Slam в Баку. Про це повідомляє пресслужба Федерації дзюдо України, пише УНН.
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Як зазначається, Україну представлять 8 спортсменів.
Усього на змагання заявлені понад 350 учасників з 61 країни світу. Змагання пройдуть 4-6 листопада.
Склад збірної України:
Чоловіки: Дільшот Халматов, Бекірбек Моргоєв (до 60 кг), Олександр Кошляк (до 73 кг), Сергій Крівчач (до 81 кг), Заур Дуньямалієв (до 90 кг), Антон Савицький, Данило Гуцол (до 100 кг).
Жінки: Анастасія Антіпіна (до 63 кг).
Нагадаємо
Одеський дзюдоїст Ігор Цуркан переміг на Кубку Європи серед кадетів на змаганнях у Словенії.