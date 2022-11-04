Дзюдо: збірна України з виступить на турнірі в Баку

Деталі

Як зазначається, Україну представлять 8 спортсменів.

Усього на змагання заявлені понад 350 учасників з 61 країни світу. Змагання пройдуть 4-6 листопада.

Склад збірної України:

Чоловіки: Дільшот Халматов, Бекірбек Моргоєв (до 60 кг), Олександр Кошляк (до 73 кг), Сергій Крівчач (до 81 кг), Заур Дуньямалієв (до 90 кг), Антон Савицький, Данило Гуцол (до 100 кг).

Жінки: Анастасія Антіпіна (до 63 кг).

Нагадаємо

Одеський дзюдоїст Ігор Цуркан переміг на Кубку Європи серед кадетів на змаганнях у Словенії.