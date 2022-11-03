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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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10:07 • 2748 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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Одеський дзюдоїст переміг на Кубку Європи серед кадетів

Одеський дзюдоїст переміг на Кубку Європи серед кадетів

Київ • УНН

 • 312658 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Одеський дзюдоїст Ігор Цуркан переміг на Кубку Європи серед кадетів на змаганнях у Словенії.

Про це повідомляє Управління фізичної культури і спорту Одеської ОДА, передає УНН.

Деталі

У словенському Копері відбувся Кубок Європи серед кадетів. Збірну команду України на цих змаганнях представляли 9 спортсменів, серед яких і одесит Ігор Цуркан.

Спортсмен став найкращим на змаганнях у ваговій категорії до 81 кг. Ігор Цуркан менш ніж за дві хвилини здолав представника Сербії Луку Крстаїча.

Нагадаємо

Український силач Олексій Новіков уперше в кар'єрі здобув перемогу на турнірі Rogue Invitational, що відбувся в США. Торік силач на цих змаганнях посів третє місце.

Українські Національні Новини

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