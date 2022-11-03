Одеський дзюдоїст переміг на Кубку Європи серед кадетів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Одеський дзюдоїст Ігор Цуркан переміг на Кубку Європи серед кадетів на змаганнях у Словенії.
Про це повідомляє Управління фізичної культури і спорту Одеської ОДА, передає УНН.
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У словенському Копері відбувся Кубок Європи серед кадетів. Збірну команду України на цих змаганнях представляли 9 спортсменів, серед яких і одесит Ігор Цуркан.
Спортсмен став найкращим на змаганнях у ваговій категорії до 81 кг. Ігор Цуркан менш ніж за дві хвилини здолав представника Сербії Луку Крстаїча.
Нагадаємо
Український силач Олексій Новіков уперше в кар'єрі здобув перемогу на турнірі Rogue Invitational, що відбувся в США. Торік силач на цих змаганнях посів третє місце.