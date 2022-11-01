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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Український силач Олексій Новіков переміг на престижному турнірі стронгменів Rogue Invitational

Український силач Олексій Новіков переміг на престижному турнірі стронгменів Rogue Invitational

Київ • УНН

 • 445535 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Український силач Олексій Новіков уперше в кар'єрі здобув перемогу на турнірі Rogue Invitational, що відбувся в США. Торік силач на цих змаганнях посів третє місце. Про це інформує УНН.

Деталі

Змагання проходили у шести видах програми. Олексій виграв в одному з них – гантелі, а за сумою багатоборства він посів перше місце. Новіков на півтора бали випередив головного конкурента – американця Трея Мітчелла. Трійку призерів замкнув канадець Мітчелл Гупер (43.5 бала).

Ще один українець Павло Наконечний увійшов до ТОП-5 (35 балів).

The final results of the 2022 Rogue Invitational Strongman competition. #rogueinvitational #ryourogue pic.twitter.com/QdNIDJ4p3P

— Rogue Fitness (@RogueFitness) October 30, 2022

Перемога на цих змаганнях принесла Олексієві призову винагороду у розмірі 114 008 доларів за перше місце.

Після перемоги спортсмен крикнув у камеру "Слава Україні!" та народне продовження цього гасла та подякував усім, хто боронить Україну.

Нагадаємо

У ніч проти 30 жовтня відбувся боксерський бій між українцем Василем Ломаченко та американцем Джемейном Ортіса. Поєдинок завершився перемогою нашого земляка.

Українські Національні Новини

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