Український силач Олексій Новіков переміг на престижному турнірі стронгменів Rogue Invitational

Змагання проходили у шести видах програми. Олексій виграв в одному з них – гантелі, а за сумою багатоборства він посів перше місце. Новіков на півтора бали випередив головного конкурента – американця Трея Мітчелла. Трійку призерів замкнув канадець Мітчелл Гупер (43.5 бала).

Ще один українець Павло Наконечний увійшов до ТОП-5 (35 балів).

The final results of the 2022 Rogue Invitational Strongman competition. #rogueinvitational #ryourogue pic.twitter.com/QdNIDJ4p3P

— Rogue Fitness (@RogueFitness) October 30, 2022

Перемога на цих змаганнях принесла Олексієві призову винагороду у розмірі 114 008 доларів за перше місце.

Після перемоги спортсмен крикнув у камеру "Слава Україні!" та народне продовження цього гасла та подякував усім, хто боронить Україну.

