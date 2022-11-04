Дзюдо: сборная Украины выступит на турнире в Баку
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Сборная Украины по дзюдо примет участие в соревнованиях серии Grand Slam в Баку. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Украины, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, Украину представят 8 спортсменов.
Всего на соревнования заявлено более 350 участников из 61 страны мира. Соревнования пройдут 4-6 ноября.
Состав сборной Украины:
Мужчины: Дильшот Халматов, Бекирбек Моргоев (до 60 кг), Александр Кошляк (до 73 кг), Сергей Кривчач (до 81 кг), Заур Дуньямалиев (до 90 кг), Антон Савицкий, Данило Гуцол (до 100 кг).
Женщины: Анастасия Антипина (до 63 кг).
Напомним
Одесский дзюдоист Игорь Цуркан победил на Кубке Европы среди кадетов на соревнованиях в Словении.