Джонсона звинуватили в загрозі безпеці країни через телефонних листувань

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Політик листувався з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом і бізнесменом Джеймсом Дайсоном.

За інформацією видання, за допомогою текстових повідомлень Джонсон обговорював з принцом можливу операцію з продажу англійського футбольного клубу “Ньюкасл”, власником якого є один з найбагатших підприємців Великобританії Майк Ешлі, консорціуму за участю Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії. Дискусії про покупку саудівськими інвесторами команди “Ньюкасл”, яка за свою історію чотири рази вигравала чемпіонат Англії, йшли протягом кількох років, проте в 2020 році, згідно з повідомленнями у британській пресі, вони припинилися “внаслідок невизначеності”.

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Крім того, Джонсон вів по особистому телефону переписку з бізнесменом Джеймсом Дайсоном, який очолює компанію з виготовлення електроприладів Dyson. Відзначається, що в ході бесіди підприємець, який запропонував на початку пандемії поставити уряду апарати штучної вентиляції легенів, просив прем’єр-міністра встановити преференційний податковий режим для компанії.

Порушив рекомендації, які рекомендував

При цьому газета нагадала, що в 2019 році після перемоги на парламентських виборах Джонсон видав рекомендацію членам уряду не користуватися при виконанні службових обов’язків особистими телефонами та електронною поштою, оскільки вони можуть бути більш уразливими перед хакерськими атаками. Як уточнила The Times, раніше в порушенні відповідного урядового положення був викритий колишній глава МОЗ Метт Хенкок. На цьому тлі представники опозиційної Лейбористської партії звинуватили уряд Джонсона в безвідповідальній поведінці, яке ставить під загрозу національну безпеку Сполученого Королівства.