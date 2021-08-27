Перша леді Аргентини відсвяткувала день народження попри карантин. Президент погодився прийти у суд та запропонував компенсацію

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент Аргентини Альберто Фернандес вирішив з’явитися в суд через скандал зі святкуванням дня народження першої леді під час карантину і запропонував в якості компенсації пожертвувати на дослідницькі цілі суму, рівну двом його місячним окладам. Про це повідомила пресслужба адміністрації глави держави, пише УНН.

Деталі

“Президент Альберто Фернандес сьогодні особисто і без адвоката постав перед органами правосуддя, щоб запропонувати в якості відшкодування можливої шкоди пожертвування Інституту Мальбран в розмірі половини зарплати, яка буде перераховуватися чотири місяці поспіль”, — йдеться в повідомленні.

Контекст

Раніше в Аргентині розгорівся скандал через публікацію фотографій, які були зроблені 14 липня 2020 року — в день народження першої леді Фабіоли Яньес — у президентській резиденції. На них Фернандес і Яньес в компанії десяти осіб відзначають свято, незважаючи на те, що в Аргентині в той момент діяли суворі карантинні заходи, введені через пандемію, і були заборонені зустрічі в закритих приміщеннях. Прокуратура Аргентини почала попередню перевірку за фактом можливого порушення закону.

El presidente @alferdez decidió presentarse ante la Justicia por derecho propio y donará al Instituto Malbrán la mitad de su sueldo durante 4 meses https://t.co/WKYaR7R4B1

— Casa Rosada (@CasaRosada) August 26, 2021

Після публікації фотографій президент Аргентини підтвердив, що його дружина запросила гостей на свій день народження, і вибачився за те, що сталося.

Додамо, що згідно зі статистикою ВООЗ — в Аргентині зафіксували 5 148 085 випадків захворювання, загинули 110 806 чоловік.

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