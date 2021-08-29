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Джонсона обвинили в угрозе безопасности страны из-за телефонных переписок

Джонсона обвинили в угрозе безопасности страны из-за телефонных переписок

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсуждал рабочие вопросы по личному телефону вопреки секретным рекомендациям по безопасности, которые два года назад разослала его же команда. Об этом сообщает газета The Times, передает УНН.

Детали

Политик переписывался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и бизнесменом Джеймсом Дайсоном.

По информации издания, с помощью текстовых сообщений Джонсон обсуждал с принцем возможную сделку по продаже английского футбольного клуба “Ньюкасл”, владельцем которого является один из самых богатых предпринимателей Великобритании Майк Эшли, консорциума с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. Дискуссии о покупке саудовскими инвесторами команды “Ньюкасл”, которая за свою историю четыре раза выигрывала чемпионат Англии, шли в течение нескольких лет, однако в 2020 году, согласно сообщениям в британской прессе, они прекратились “вследствие неопределенности”.

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Кроме того, Джонсон вел по личному телефону переписку с бизнесменом Джеймсом Дайсоном, который возглавляет компанию по изготовлению электроприборов Dyson. Отмечается, что в ходе беседы предприниматель, предложивший в начале пандемии поставить правительству аппараты искусственной вентиляции легких, просил премьер-министра установить преференциальный налоговый режим для компании.

Нарушил рекомендации, которые рекомендовал

При этом газета напомнила, что в 2019 году после победы на парламентских выборах Джонсон выдал рекомендацию членам правительства не пользоваться при исполнении служебных обязанностей личными телефонами и электронной почтой, поскольку они могут быть более уязвимыми перед хакерскими атаками. Как уточнила The Times, ранее в нарушении соответствующего правительственного положения был уличен бывший глава Минздрава Мэтт Хэнкок. На этом фоне представители оппозиционной Лейбористской партии обвинили правительство Джонсона в безответственном поведении, которое ставит под угрозу национальную безопасность Соединенного Королевства.

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