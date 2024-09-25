Джонсон може не зустрітись з Зеленським в Конгресі: що відомо
Київ • УНН
Спікер Палати представників США Майк Джонсон не впевнений, чи зустрінеться з президентом України Зеленським 26 вересня. Причиною може стати зміна розкладу засідань через наближення урагану до узбережжя Мексиканської затоки.
Президент України Володимир Зеленський під час своєї поїздки до Вашингтона може не зустрітись 26 вересня зі спікером Палати представників Конгресу США Майка Джонсона. Про це УНН повідомляє із посиланням на кореспондента "Голосу Америки" Катерину Лісунову.
На запитання про те, чи планує Джонсон в четвер зустрітися Зеленським у Конгресі, він сказав, що "не впевнений", чи він залишиться у Вашингтоні.
Я не думаю, що ми будемо у місті в четвер. Розклад наших засідань змінився. Все дуже плинне. На узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган. Багато з нас роз’їдеться, люди повертаються до дому через це. Тож, поки я не впевнений
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що Президент України Володимир Зеленський у четвер відвідає Капітолій США для зустрічі з депутатами обох партій. Візит пов'язаний з планом передачі "плану перемоги" України президенту США, кандидатам та Конгресу.