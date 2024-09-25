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Джонсон может не встретиться с Зеленским в Конгрессе: что известно

Джонсон может не встретиться с Зеленским в Конгрессе: что известно

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 08:44  •  3277 просмотра

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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не уверен, встретится ли с президентом Украины Зеленским 26 сентября. Причиной может стать изменение расписания заседаний из-за приближения урагана к побережью Мексиканского залива.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей поездки в Вашингтон может не встретиться 26 сентября со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Об этом УНН сообщает со ссылкой на корреспондента «Голоса Америки» Екатерину Лисунову

На вопрос о том, планирует ли Джонсон  в четверг встретиться с Зеленским в Конгрессе, он сказал, что «не уверен», останется ли он в Вашингтоне. 

Я не думаю, что мы будем в городе в четверг. Расписание наших заседаний изменилось. Все очень быстро меняется. На побережье Мексиканского залива приближается ураган. Многие из нас разъедутся, люди возвращаются домой из-за этого. Так что пока я не уверен

- заявил Джонсон.

Напомним 

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский в четверг посетит Капитолий США для встречи с депутатами обеих партий. Визит связан с планом передачи «плана победы» Украины президенту США, кандидатам и Конгрессу.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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