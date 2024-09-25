Джонсон может не встретиться с Зеленским в Конгрессе: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей поездки в Вашингтон может не встретиться 26 сентября со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Об этом УНН сообщает со ссылкой на корреспондента «Голоса Америки» Екатерину Лисунову.

На вопрос о том, планирует ли Джонсон в четверг встретиться с Зеленским в Конгрессе, он сказал, что «не уверен», останется ли он в Вашингтоне.

Я не думаю, что мы будем в городе в четверг. Расписание наших заседаний изменилось. Все очень быстро меняется. На побережье Мексиканского залива приближается ураган. Многие из нас разъедутся, люди возвращаются домой из-за этого. Так что пока я не уверен