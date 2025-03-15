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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Дитину поранено внаслідок авіаудару рф по Херсону

Київ • УНН

 • 17127 перегляди

Внаслідок авіаудару по Дніпровському району постраждала 15-річна дівчинка. У неї вибухова та черепно-мозкова травми, а також контузія, зараз вона під наглядом медиків.

Дитину поранено внаслідок авіаудару рф по Херсону

Внаслідок авіаудару рф по Херсону напередодні постраждала 15-річна дівчинка, її госпіталізовано, повідомив у суботу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

До лікарні шпиталізували дитину, що постраждала внаслідок вчорашнього авіаудару по Дніпровському району. У 15-річної дівчинки - вибухова та черепно-мозкова травми, а також контузія. Нині вона - під наглядом медиків

- написав Прокудін.

Доповнення

За даними голови ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 42 населених пункти області, у тому числі Херсон. російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 27 приватних будинків, понівечили газопроводи, господарчу споруду, складське приміщення та приватні автомобілі. Через російську агресію 2      людини загинули, ще 18 - дістали поранення.

Згодом в ОВА повідомили, що кількість постраждалих внаслідок вчорашніх авіаударів по Херсону зростає. Меддопомога знадобилась 72-річному чоловіку, а також жінкам, 70 та 59 років. Потім до лікарні звернулась 67-річна жителька Херсона, яка вчора потрапила під удар ворожого дрона.

Також стало відомо, що внаслідок вчорашнього російського обстрілу Білозерки постраждав 58-річний чоловік.

Також вранці в ОВА повідомили, що російська армія з артилерії обстріляла Херсон. Один зі снарядів влучив у приватний будинок в Дніпровському районі. Під завалами зруйнованої оселі опинився 74-річний чоловік. Рятувальники вивільнили людину. Наразі він - у лікарні. ДСНС показала фото.

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