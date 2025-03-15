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Ребенок ранен в результате авиаудара рф по Херсону

Киев • УНН

 • 16893 просмотра

В результате авиаудара по Днепровскому району пострадала 15-летняя девочка. У нее взрывная и черепно-мозговая травмы, а также контузия, сейчас она под наблюдением медиков.

Ребенок ранен в результате авиаудара рф по Херсону

В результате авиаудара рф по Херсону накануне пострадала 15-летняя девочка, она госпитализирована, сообщил в субботу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

В больницу госпитализировали ребенка, пострадавшего в результате вчерашнего авиаудара по Днепровскому району. У 15-летней девочки - взрывная и черепно-мозговая травмы, а также контузия. Сейчас она - под наблюдением медиков

- написал Прокудин.

Дополнение

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 42 населенных пункта области, в том числе Херсон. российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 7 многоэтажек и 27 частных домов, повредили газопроводы, хозяйственную постройку, складское помещение и частные автомобили. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 18 - получили ранения.

Впоследствии в ОВА сообщили, что количество пострадавших в результате вчерашних авиаударов по Херсону растет. Медпомощь понадобилась 72-летнему мужчине, а также женщинам, 70 и 59 лет. Затем в больницу обратилась 67-летняя жительница Херсона, которая вчера попала под удар вражеского дрона.

Также стало известно, что в результате вчерашнего российского обстрела Белозерки пострадал 58-летний мужчина.

Также утром в ОВА сообщили, что российская армия из артиллерии обстреляла Херсон. Один из снарядов попал в частный дом в Днепровском районе. Под завалами разрушенного дома оказался 74-летний мужчина. Спасатели освободили человека. Сейчас он - в больнице. ГСЧС показала фото.

Юлия Шрамко

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