Дитина на Волині отримала удар струмом на залізничній станції
Київ • УНН
На залізничній станції у Волинській області дитину вдарило струмом, коли вона залізла на вагон-цистерну. Рятувальники зняли постраждалого та передали медикам, дитина при свідомості.
На залізничній станції у Волинській області дитину вразило струмом, коли вона залізла на вагон-цистерну, дитину передали медикам, повідомили у ДСНС України у понеділок, пише УНН.
На Волині на залізничній станції дитину вразило струмом, коли вона залізла на вагон-цистерну
Деталі
Працівники залізниці, як вказано, знеструмили лінії, а рятувальники зняли постраждалого з вагона й передали медикам. "Дитина перебуває при свідомості", - зазначили у ДСНС.
Доповнення
"Нагадуємо: залізниця - не місце для розваг. Високовольтні дроти становлять смертельну небезпеку навіть без дотику. Дорогі батьки, розказуйте дітям про ризики - бережіть їхнє життя!" - наголосили у ДСНС.
У Києві підлітка вразило струмом на залізничній станції13.03.25, 14:52 • 21653 перегляди