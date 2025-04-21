Дитина на Волині отримала удар струмом на залізничній станції

На залізничній станції у Волинській області дитину вразило струмом, коли вона залізла на вагон-цистерну, дитину передали медикам, повідомили у ДСНС України у понеділок, пише УНН.

На Волині на залізничній станції дитину вразило струмом, коли вона залізла на вагон-цистерну - повідомили у ДСНС.

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Працівники залізниці, як вказано, знеструмили лінії, а рятувальники зняли постраждалого з вагона й передали медикам. "Дитина перебуває при свідомості", - зазначили у ДСНС.

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"Нагадуємо: залізниця - не місце для розваг. Високовольтні дроти становлять смертельну небезпеку навіть без дотику. Дорогі батьки, розказуйте дітям про ризики - бережіть їхнє життя!" - наголосили у ДСНС.

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