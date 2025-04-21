Ребенок на Волыни получил удар током на железнодорожной станции
Киев • УНН
На железнодорожной станции в Волынской области ребенка ударило током, когда он залез на вагон-цистерну. Спасатели сняли пострадавшего и передали медикам, ребенок в сознании.
На железнодорожной станции в Волынской области ребенка поразило током, когда он залез на вагон-цистерну, ребенка передали медикам, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.
На Волыни на железнодорожной станции ребенка поразило током, когда он залез на вагон-цистерну
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Работники железной дороги, как указано, обесточили линии, а спасатели сняли пострадавшего с вагона и передали медикам. "Ребенок находится в сознании", - отметили в ГСЧС.
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"Напоминаем: железная дорога - не место для развлечений. Высоковольтные провода представляют смертельную опасность даже без прикосновения. Дорогие родители, рассказывайте детям о рисках - берегите их жизнь!" - отметили в ГСЧС.
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