Ребенок на Волыни получил удар током на железнодорожной станции

На железнодорожной станции в Волынской области ребенка поразило током, когда он залез на вагон-цистерну, ребенка передали медикам, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

На Волыни на железнодорожной станции ребенка поразило током, когда он залез на вагон-цистерну - сообщили в ГСЧС.

Подробности

Работники железной дороги, как указано, обесточили линии, а спасатели сняли пострадавшего с вагона и передали медикам. "Ребенок находится в сознании", - отметили в ГСЧС.

Дополнение

"Напоминаем: железная дорога - не место для развлечений. Высоковольтные провода представляют смертельную опасность даже без прикосновения. Дорогие родители, рассказывайте детям о рисках - берегите их жизнь!" - отметили в ГСЧС.

В Киеве подростка поразило током на железнодорожной станции