Дистриб’ютор "відмив" більше одного мільярда гривень на незаконній торгівлі тютюновими виробами – конфіскат досліджували фахівці КНДІСЕ

Дистриб’ютор "відмив" 1,3 мільярди гривень на незаконній торгівлі тютюновими виробами та не сплатив до бюджету 300 мільйонів гривень. Про це розповіли представники Офісу Генпрокурора в сюжеті телеканалу "Ми – Україна", пише УНН.

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Як пояснив представник Офісу Генпрокурора, компанія здійснювала документальне відображення реалізації тютюнової продукції через підприємства з ознаками фіктивності.

На лаві підсудних опиняться директор компанії, його заступник та бухгалтер.

Загалом, від початку 2024 року правоохоронцями зареєстровано понад 400 кримінальних проваджень щодо незаконної торгівлі та контрабанди. З них близько 300 вже передані до суду. Підозри отримали 220 осіб.

За словами експертів тютюнового ринку, у першому кварталі цього року порівняно з кінцем 2023 року частка незаконного обігу тютюнової продукції скоротилася з 25,7% до 19%.

Є у цьому заслуга і фахівців Київського науково-дослідного інституту, які своїми дослідженнями допомагають виявити підробки та контрафактну продукцію.

"У нас розробляється колекція зразків, які нам представляють офіційні виробники, і ми порівнюємо ці зразки з тими, що нам надходять на дослідження. Як правило, підробляють відомі популярні марки офіційних виробників" - розповідає заступник завідуючого лабораторії Олександр Борзов.

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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ексклюзивному інтерв’ю УНН заявив, що зменшення підробок тютюнової продукції - це збільшення прибутків легальних виробників і податкових надходжень до бюджету. При цьому має бути чітке розуміння того, що лише беззаперечні докази судових експертів дають можливість притягнути зловмисників, виробляють підробки, до відповідальності.

"Саме експертиза є доказом у суді, тому це спільне завдання, як експертних установ, так і правоохоронних органів, усіх залучених державних відомств. Звісно, процеси дуже складні, далеко не всі виробники відкриті до співпраці, є й інші труднощі. В Україні є основні гравці – виробники тютюнової продукції – це великі компанії, які зацікавлені в тому, щоб і держава, і вони самі не зазнавали збитків від підробок. Адже, якщо буде менше підробок – виробник продасть більше своєї легальної продукції, отримає більший прибуток і, відповідно, більше податків надійде в державний бюджет. Вони готові надавати всі зразки, відкриті дані, всіляко співпрацювати. Однак є випадки, де все навпаки, й логічно припустити, що у тих випадках дуже багато ризиків, ідеться про дуже масштабні збитки для держави, які вимірюються величезними сумами", - зазначив Рувін.

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