Дистриб’ютор "відмив" більше одного мільярда гривень на незаконній торгівлі тютюновими виробами – конфіскат досліджували фахівці КНДІСЕ
Київ • УНН
Дистриб'ютор "відмив" 1,3 млрд грн на незаконній торгівлі тютюновими виробами і не сплатив 300 млн грн податків до державного бюджету.
Дистриб’ютор "відмив" 1,3 мільярди гривень на незаконній торгівлі тютюновими виробами та не сплатив до бюджету 300 мільйонів гривень. Про це розповіли представники Офісу Генпрокурора в сюжеті телеканалу "Ми – Україна", пише УНН.
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Як пояснив представник Офісу Генпрокурора, компанія здійснювала документальне відображення реалізації тютюнової продукції через підприємства з ознаками фіктивності.
На лаві підсудних опиняться директор компанії, його заступник та бухгалтер.
Загалом, від початку 2024 року правоохоронцями зареєстровано понад 400 кримінальних проваджень щодо незаконної торгівлі та контрабанди. З них близько 300 вже передані до суду. Підозри отримали 220 осіб.
За словами експертів тютюнового ринку, у першому кварталі цього року порівняно з кінцем 2023 року частка незаконного обігу тютюнової продукції скоротилася з 25,7% до 19%.
Є у цьому заслуга і фахівців Київського науково-дослідного інституту, які своїми дослідженнями допомагають виявити підробки та контрафактну продукцію.
"У нас розробляється колекція зразків, які нам представляють офіційні виробники, і ми порівнюємо ці зразки з тими, що нам надходять на дослідження. Як правило, підробляють відомі популярні марки офіційних виробників" - розповідає заступник завідуючого лабораторії Олександр Борзов.
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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ексклюзивному інтерв’ю УНН заявив, що зменшення підробок тютюнової продукції - це збільшення прибутків легальних виробників і податкових надходжень до бюджету. При цьому має бути чітке розуміння того, що лише беззаперечні докази судових експертів дають можливість притягнути зловмисників, виробляють підробки, до відповідальності.
"Саме експертиза є доказом у суді, тому це спільне завдання, як експертних установ, так і правоохоронних органів, усіх залучених державних відомств. Звісно, процеси дуже складні, далеко не всі виробники відкриті до співпраці, є й інші труднощі. В Україні є основні гравці – виробники тютюнової продукції – це великі компанії, які зацікавлені в тому, щоб і держава, і вони самі не зазнавали збитків від підробок. Адже, якщо буде менше підробок – виробник продасть більше своєї легальної продукції, отримає більший прибуток і, відповідно, більше податків надійде в державний бюджет. Вони готові надавати всі зразки, відкриті дані, всіляко співпрацювати. Однак є випадки, де все навпаки, й логічно припустити, що у тих випадках дуже багато ризиків, ідеться про дуже масштабні збитки для держави, які вимірюються величезними сумами", - зазначив Рувін.
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