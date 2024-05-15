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БЕБ проводить масові обшуки в цехах і на складах чотирьох виробників цигарок: що відомо

БЕБ проводить масові обшуки в цехах і на складах чотирьох виробників цигарок: що відомо

Київ • УНН

 • 20265 перегляди

БЕБ проводить масові обшуки в цехах і на складах чотирьох виробників цигарок.

Співробітники Бюро економічної Безпеки  проводять 24 одночасних обшуки на виробництвах та у складських приміщеннях чотирьох виробників сигарет. Компанії підозрюють у незаконному виробництві тютюнової продукції. Про це повідомляє пресслужба БЕБ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що йдеться про незаконне виробництво цигарок за формою 2, з метою  їх подальшої реалізації в Україні та країнах ЄС.

Зокрема, під час обшуків детективи вже виявили виробничі лінії та понад 1 млн пачок сигарет "Marshal", "URTA", "BRUT", "BL", "Marvel", "Compliment" тощо без марок акцизного податку. Також виявлено орієнтовно 18 тонн тютюну.

"Крім того, попередньо встановлено, що переважна кількість відправлень незаконно виробленої тютюнової продукції здійснювалась відомою службою доставки. На одному з її відділень було виявлено велику кількість сигарет без марок акцизного податку", - ідеться в повідомленні.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ексклюзивному інтерв'ю УНН заявив, що зменшення підробок тютюнової продукції - це збільшення прибутків легальних виробників і податкових надходжень до бюджету. При цьому має бути чітке розуміння того, що лише беззаперечні докази судових експертів дають можливість притягнути зловмисників, виробляють підробки, до відповідальності.

"Саме експертиза є доказом у суді, тому це спільне завдання, як експертних установ, так і правоохоронних органів, усіх залучених державних відомств. Звісно, процеси дуже складні, далеко не всі виробники відкриті до співпраці, є й інші труднощі. В Україні є основні гравці – виробники тютюнової продукції – це великі компанії, які зацікавлені в тому, щоб і держава, і вони самі не зазнавали збитків від підробок. Адже, якщо буде менше підробок, – виробник продасть більше своєї легальної продукції, отримає більший прибуток і, відповідно, більше податків надійде в державний бюджет. Вони готові надавати всі зразки, відкриті дані, всіляко співпрацювати. Однак, є випадки, де все навпаки, й логічно припустити, що у тих випадках дуже багато ризиків, ідеться про дуже масштабні збитки для держави, які вимірюються величезними сумами", - зазначив Рувін.

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