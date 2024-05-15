БЭБ проводит массовые обыски в цехах и на складах четырех производителей сигарет: что известно

Сотрудники Бюро экономической безопасности проводят 24 одновременных обыска на производствах и в складских помещениях четырех производителей сигарет. Компании подозревают в незаконном производстве табачной продукции. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что речь идет о незаконном производстве сигарет по форме 2, с целью их дальнейшей реализации в Украине и странах ЕС.

В частности, во время обысков детективы уже обнаружили производственные линии и более 1 млн пачек сигарет "Marshal", "URTA", "BRUT", "BL", "Marvel", "Compliment" и т.д. без марок акцизного налога. Также выявлено ориентировочно 18 тонн табака.

"Кроме того, предварительно установлено, что подавляющее количество отправлений незаконно произведенной табачной продукции осуществлялось известной службой доставки. На одном из ее отделений было обнаружено большое количество сигарет без марок акцизного налога", - говорится в сообщении.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН заявил, что уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет. При этом должно быть четкое понимание того, что лишь неоспоримые доказательства судебных экспертов дают возможность привлечь злоумышленников, производящих подделки, к ответственности.

"Именно экспертиза является доказательством в суде, поэтому это общая задача, как экспертных учреждений, так и правоохранительных органов, всех привлеченных государственных ведомств. Конечно, процессы очень сложные, далеко не все производители открыты к сотрудничеству, есть и другие трудности. В Украине есть основные игроки - производители табачной продукции - это крупные компании, которые заинтересованы в том, чтобы и государство, и они сами не несли убытки от подделок. Ведь, если будет меньше подделок, - производитель продаст больше своей легальной продукции, получит большую прибыль и, соответственно, больше налогов поступит в государственный бюджет. Они готовы предоставлять все образцы, открытые данные, всячески сотрудничать. Однако, есть случаи, где все наоборот, и логично предположить, что в тех случаях очень много рисков, речь идет об очень масштабных убытках для государства, которые измеряются огромными суммами", - отметил Рувин.