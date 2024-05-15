БЭБ проводит массовые обыски в цехах и на складах четырех производителей сигарет: что известно

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  81728 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  108084 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  142201 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  135796 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  156357 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  152503 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131105 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175718 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210685 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  215133 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

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11 мая 2024, 08:40  •  321483 просмотра
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10 мая 2024, 07:39  •  363481 просмотра
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Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  363134 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  368923 просмотра

БЭБ проводит массовые обыски в цехах и на складах четырех производителей сигарет: что известно

БЭБ проводит массовые обыски в цехах и на складах четырех производителей сигарет.

Экономика •   •  6631 просмотра
БЭБ проводит массовые обыски в цехах и на складах четырех производителей сигарет: что известно

Взрывы в Николаеве: глава ОГА заявил о двух попаданиях

Два взрыва прогремели в Николаеве, Украина, по словам главы областной военной администрации. Он призвал к максимальному вниманию.

Война •   •  41056 просмотра
Взрывы в Николаеве: глава ОГА заявил о двух попаданиях

Войска рф обстреляли приграничье Черниговщины, погиб мужчина

В результате российских обстрелов приграничных районов Черниговской области погиб человек, зафиксировано 53 взрыва из различных видов оружия.

Общество •   •  37103 просмотра
Войска рф обстреляли приграничье Черниговщины, погиб мужчина

Аварийные отключения света прогнозируются вечером при росте потребления, есть значительный дефицит - Укрэнерго

Украина столкнулась со значительным дефицитом электроэнергии из-за резкого похолодания, что требует рекордного импорта, экстренной помощи ЕС и контролируемых отключений электроэнергии для домохозяйств и промышленности.

Общество •   •  32691 просмотра
Аварийные отключения света прогнозируются вечером при росте потребления, есть значительный дефицит - Укрэнерго

На Луганщине учеников школ заставят изучать историю так называемой "лнр"

российские оккупанты планируют заставить школьников оккупированной Луганской области Украины изучать сфабрикованную "историю" так называемой "луганской народной республики" по трехтомному учебнику, стирая украинскую идентичность.

Общество •   •  29063 просмотра
На Луганщине учеников школ заставят изучать историю так называемой "лнр"

В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве, Украина, произошел взрыв, что заставило мэра города призвать жителей оставаться в безопасных местах.

Война •   •  25837 просмотра
В Николаеве прогремел взрыв

Хейли Бибер впервые показала беременность на публике после объявления новости об ожидании ребенка

Хейли Бибер открыто продемонстрировала свою беременность во время прогулки с мужем Джастином Бибером в Лос-Анджелесе.

УНН Lite •   •  39665 просмотра
Хейли Бибер впервые показала беременность на публике после объявления новости об ожидании ребенка

россияне усилили обстрелы Сумской области: с ночи 165 взрывов

россияне 24 раза обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, зафиксировав 165 взрывов из артиллерии, минометов, РСЗО и беспилотников в разных населенных пунктах.

Война •   •  20948 просмотра
россияне усилили обстрелы Сумской области: с ночи 165 взрывов

На польской границе очереди на выезд из Украины: пограничники предупредили, где самые большие

Поток людей и транспортных средств, выезжающих из Украины через украинско-польскую границу, увеличился: ежедневно ее пересекают около 25 000 человек и более 5 000 транспортных средств, что приводит к накоплению транспортных средств на некоторых пунктах пропуска, в то время как на других наблюдается меньший трафик.

Общество •   •  18244 просмотра
На польской границе очереди на выезд из Украины: пограничники предупредили, где самые большие

Пока речь о блэкауте не идет - Yasno

Сейчас в Украине физически невозможно отключение электроэнергии, но графики аварийных отключений могут быть введены, если возникнет незапланированный дефицит или рост спроса на энергию, отмечает генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

Общество •   •  17186 просмотра
Пока речь о блэкауте не идет - Yasno