Дистрибьютор "отмыл" более одного миллиарда гривен на незаконной торговле табачными изделиями - конфискат исследовали специалисты КНИИСЭ

Дистрибьютор «отмыл» 1,3 миллиарда гривен на незаконной торговле табачными изделиями и не уплатил в бюджет 300 миллионов гривен. Об этом рассказали представители Офиса Генпрокурора в сюжете телеканала «Мы - Украина», пишет УНН.

Детали

Как пояснил представитель Офиса Генпрокурора, компания осуществляла документальное отражение реализации табачной продукции через предприятия с признаками фиктивности.

На скамье подсудимых окажутся директор компании, его заместитель и бухгалтер.

В общем, с начала 2024 года правоохранителями зарегистрировано более 400 уголовных производств по незаконной торговле и контрабанде. Из них около 300 уже переданы в суд. Подозрения получили 220 человек.

По словам экспертов табачного рынка, в первом квартале этого года по сравнению с концом 2023 года доля незаконного оборота табачной продукции сократилась с 25,7% до 19%.

Есть в этом заслуга и специалистов Киевского научно-исследовательского института, которые своими исследованиями помогают выявить подделки и контрафактную продукцию.

"У нас разрабатывается коллекция образцов, которые нам представляют официальные производители, и мы сравниваем эти образцы с теми, что нам поступают на исследование. Как правило, подделывают известные популярные марки официальных производителей" - рассказывает заместитель заведующего лабораторией Александр Борзов.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН заявил, что уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет. При этом должно быть четкое понимание того, что лишь неоспоримые доказательства судебных экспертов дают возможность привлечь злоумышленников, производящих подделки, к ответственности.

"Именно экспертиза является доказательством в суде, поэтому это общая задача, как экспертных учреждений, так и правоохранительных органов, всех привлеченных государственных ведомств. Конечно, процессы очень сложные, далеко не все производители открыты к сотрудничеству, есть и другие трудности. В Украине есть основные игроки - производители табачной продукции - это крупные компании, которые заинтересованы в том, чтобы и государство, и они сами не несли убытки от подделок. Ведь, если будет меньше подделок - производитель продаст больше своей легальной продукции, получит большую прибыль и, соответственно, больше налогов поступит в государственный бюджет. Они готовы предоставлять все образцы, открытые данные, всячески сотрудничать. Однако есть случаи, где все наоборот, и логично предположить, что в тех случаях очень много рисков, речь идет об очень масштабных убытках для государства, которые измеряются огромными суммами", - отметил Рувин.

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