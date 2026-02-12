Дискваліфікація Гераскевича за символ пам’яті спричинила хвилю обурення
Київ • УНН
Користувачі X висловлюють підтримку Владиславу Гераскевичу після його дискваліфікації на Зимових Олімпійських іграх 2026. МОК дискваліфікував спортсмена через "шолом пам'яті", який, на думку комітету, не відповідав правилам екіпірування.
Користувачі соціальної мережі X активно висловлюють підтримку українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу після його дискваліфікації на Зимових Олімпійських іграх 2026. Вони критикують дії Міжнародного олімпійського комітету та наголошують на подвійних стандартах у правилах. Про це повідомляє УНН.
Деталі
На сторінці МОК у X коментарі під відповідним постом заповнилися обуренням і підтримкою Гераскевича. Водночас президентка МОК Кірсті Ковентрі вже обмежила доступ до коментарів, закривши можливість публічного обговорення.
Ситуація підкреслює зростаючий суспільний резонанс довкола дискваліфікації українського спортсмена та питань справедливості щодо правил участі у змаганнях.
Нагадаємо, що Владислава Гераскевича дискваліфікували через "шолом пам’яті", який спортсмен використав на змаганнях. МОК вважав, що його дизайн не відповідав правилам екіпірування, хоча спортсмен і частина української команди наполягають, що це був символічний жест пам’яті та жодних порушень правил не містив.
Контекст
МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.
Сам Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).
Водночас очільник МЗС України Андрій Сибіга засудив це рішення, назвавши його ганебним моментом та зрадою Олімпійського кодексу.
