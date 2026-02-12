Дискваліфікація Гераскевича за символ пам’яті спричинила хвилю обурення

$43.030.06
Ексклюзив
16:21 • 12031 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 20345 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 18511 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 23379 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 22557 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 22210 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 23682 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 28765 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 74517 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 49980 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 18554 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 14545 перегляди
Рада готує сценарії виборів під час війни та вже обіцяє перший документ12 лютого, 14:42 • 12083 перегляди
На Буковині затримали чоловіка, причетного до викрадення 13-річної дівчиниPhoto16:48 • 7968 перегляди
З Німеччини виїхали майже пів мільйона українських біженців 18:46 • 4242 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 36344 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 78360 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 69568 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 72776 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 79791 перегляди
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 14551 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 18561 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 44375 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 38665 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 40311 перегляди
Дискваліфікація Гераскевича за символ пам’яті спричинила хвилю обурення

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Користувачі X висловлюють підтримку Владиславу Гераскевичу після його дискваліфікації на Зимових Олімпійських іграх 2026. МОК дискваліфікував спортсмена через "шолом пам'яті", який, на думку комітету, не відповідав правилам екіпірування.

Дискваліфікація Гераскевича за символ пам’яті спричинила хвилю обурення

Користувачі соціальної мережі X активно висловлюють підтримку українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу після його дискваліфікації на Зимових Олімпійських іграх 2026. Вони критикують дії Міжнародного олімпійського комітету та наголошують на подвійних стандартах у правилах. Про це повідомляє УНН.

Деталі

На сторінці МОК у X коментарі під відповідним постом заповнилися обуренням і підтримкою Гераскевича. Водночас президентка МОК Кірсті Ковентрі вже обмежила доступ до коментарів, закривши можливість публічного обговорення.

Ситуація підкреслює зростаючий суспільний резонанс довкола дискваліфікації українського спортсмена та питань справедливості щодо правил участі у змаганнях.

Нагадаємо, що Владислава Гераскевича дискваліфікували через "шолом пам’яті", який спортсмен використав на змаганнях. МОК вважав, що його дизайн не відповідав правилам екіпірування, хоча спортсмен і частина української команди наполягають, що це був символічний жест пам’яті та жодних порушень правил не містив.

Контекст

МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.

Сам Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).

Водночас очільник МЗС України Андрій Сибіга засудив це рішення, назвавши його ганебним моментом та зрадою Олімпійського кодексу.

"Коли ти з Україною - ти перемагаєш!" - Укрпошта випустила поштову марку з Владиславом Гераскевичем12.02.26, 22:57 • 958 переглядiв

Станіслав Кармазін

СуспільствоСпортПолітикаОлімпіада
Війна в Україні