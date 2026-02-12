Дисквалификация Гераскевича за символ памяти вызвала волну возмущения

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Эксклюзив
16:21 • 11978 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
16:03 • 20226 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 18446 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 23296 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 22508 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 22183 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 23665 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 28757 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 74512 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 49966 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
98%
729мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 18519 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 14517 просмотра
Рада готовит сценарии выборов во время войны и уже обещает первый документ12 февраля, 14:42 • 12061 просмотра
На Буковине задержали мужчину, причастного к похищению 13-летней девушкиPhoto16:48 • 7878 просмотра
Из Германии выехали почти полмиллиона украинских беженцев18:46 • 4198 просмотра
публикации
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 36305 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 78312 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 69537 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 72740 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 79758 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Андрей Сибига
Денис Шмыгаль
Андрей Шевченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 14521 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 18523 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 44344 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 38643 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 40293 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Старлинк
Отопление
Дипломатка

Дисквалификация Гераскевича за символ памяти вызвала волну возмущения

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Пользователи X выражают поддержку Владиславу Гераскевичу после его дисквалификации на Зимних Олимпийских играх 2026. МОК дисквалифицировал спортсмена из-за "шлема памяти", который, по мнению комитета, не соответствовал правилам экипировки.

Дисквалификация Гераскевича за символ памяти вызвала волну возмущения

Пользователи социальной сети X активно выражают поддержку украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу после его дисквалификации на Зимних Олимпийских играх 2026. Они критикуют действия Международного олимпийского комитета и указывают на двойные стандарты в правилах. Об этом сообщает УНН.

Детали

На странице МОК в X комментарии под соответствующим постом заполнились возмущением и поддержкой Гераскевича. В то же время президент МОК Кирсти Ковентри уже ограничила доступ к комментариям, закрыв возможность публичного обсуждения.

Ситуация подчеркивает растущий общественный резонанс вокруг дисквалификации украинского спортсмена и вопросов справедливости относительно правил участия в соревнованиях.

Напомним, что Владислава Гераскевича дисквалифицировали из-за "шлема памяти", который спортсмен использовал на соревнованиях. МОК посчитал, что его дизайн не соответствовал правилам экипировки, хотя спортсмен и часть украинской команды настаивают, что это был символический жест памяти и никаких нарушений правил не содержал.

Контекст

МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

Сам Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига осудил это решение, назвав его позорным моментом и предательством Олимпийского кодекса.

"Когда ты с Украиной - ты побеждаешь!" - Укрпочта выпустила почтовую марку с Владиславом Гераскевичем12.02.26, 22:57 • 918 просмотров

Станислав Кармазин

ОбществоСпортПолитикаОлимпиада
Война в Украине