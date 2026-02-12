Дисквалификация Гераскевича за символ памяти вызвала волну возмущения
Киев • УНН
Пользователи X выражают поддержку Владиславу Гераскевичу после его дисквалификации на Зимних Олимпийских играх 2026. МОК дисквалифицировал спортсмена из-за "шлема памяти", который, по мнению комитета, не соответствовал правилам экипировки.
Пользователи социальной сети X активно выражают поддержку украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу после его дисквалификации на Зимних Олимпийских играх 2026. Они критикуют действия Международного олимпийского комитета и указывают на двойные стандарты в правилах. Об этом сообщает УНН.
Детали
На странице МОК в X комментарии под соответствующим постом заполнились возмущением и поддержкой Гераскевича. В то же время президент МОК Кирсти Ковентри уже ограничила доступ к комментариям, закрыв возможность публичного обсуждения.
Ситуация подчеркивает растущий общественный резонанс вокруг дисквалификации украинского спортсмена и вопросов справедливости относительно правил участия в соревнованиях.
Напомним, что Владислава Гераскевича дисквалифицировали из-за "шлема памяти", который спортсмен использовал на соревнованиях. МОК посчитал, что его дизайн не соответствовал правилам экипировки, хотя спортсмен и часть украинской команды настаивают, что это был символический жест памяти и никаких нарушений правил не содержал.
Контекст
МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.
Сам Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига осудил это решение, назвав его позорным моментом и предательством Олимпийского кодекса.
