Двоє військових загинули внаслідок вибуху бомби на Синаї
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Щонайменше двоє солдатів загинули і ще четверо отримали поранення в суботу в результаті вибуху бомби в єгипетській мухафазі Північний Синай. Про це повідомив представник служби безпеки, передає УНН з посиланням на Xinhua.
Як зазначається, військовий бронетранспортер підірвався на вибуховому пристрої в місті Шейх-Зувед мухафази Північний Синай.
За словами джерела, напад стався, коли сили безпеки прочісували підозрювані опорні пункти бойовиків ісламізму в двох містах Шейх-Зувед і Рафах.
Кількість загиблих може зрости, оскільки поранені перебувають у тяжкому стані.