Двое военных погибли в результате взрыва бомбы на Синае

Как отмечается, военный бронетранспортер подорвался на взрывном устройстве в городе Шейх-Зувед мухафазы Северный Синай.

По словам источника, нападение произошло, когда силы безопасности прочесывали подозреваемые опорные пункты боевиков исламистов в двух городах Шейх-Зувед и Рафах.

Количество погибших может возрасти, поскольку раненые находятся в тяжелом состоянии.