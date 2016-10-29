Двое военных погибли в результате взрыва бомбы на Синае
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. По меньшей мере двое солдат погибли и еще четверо получили ранения в субботу в результате взрыва бомбы в египетской мухафазе Северный Синай. Об этом сообщил представитель службы безопасности, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
Как отмечается, военный бронетранспортер подорвался на взрывном устройстве в городе Шейх-Зувед мухафазы Северный Синай.
По словам источника, нападение произошло, когда силы безопасности прочесывали подозреваемые опорные пункты боевиков исламистов в двух городах Шейх-Зувед и Рафах.
Количество погибших может возрасти, поскольку раненые находятся в тяжелом состоянии.