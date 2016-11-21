Двоє українок вийшли у півфінал чемпіонату Європи з боксу

В рамках Континентальної першості пройшли заключні чвертьфінальні поєдинки. За результатами даних двобоїв до медального заліку змагань вдалося пройти двом представницям нашої команди.

У ваговій категорії 51 кг українка Тетяна Коб з рахунком 3:0 перемогла італійку Роберту Мустарду.

Окрім того, у півфіналі змагань збірну України представлятиме Тетяна Петрович у ваговій категорії 69 кг.

Як повідомляв УНН, десять українок вестимуть боротьбу на ЧЄ в Софії, що проходитиме з 14 по 24 листопада.