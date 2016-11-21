Двоє українок вийшли у півфінал чемпіонату Європи з боксу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У столиці Болгарії Софії продовжився змагальний день на чемпіонаті Європи з боксу серед жінок, участь в якому приймають й представники збірної України, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію боксу України.
В рамках Континентальної першості пройшли заключні чвертьфінальні поєдинки. За результатами даних двобоїв до медального заліку змагань вдалося пройти двом представницям нашої команди.
У ваговій категорії 51 кг українка Тетяна Коб з рахунком 3:0 перемогла італійку Роберту Мустарду.
Окрім того, у півфіналі змагань збірну України представлятиме Тетяна Петрович у ваговій категорії 69 кг.
Як повідомляв УНН, десять українок вестимуть боротьбу на ЧЄ в Софії, що проходитиме з 14 по 24 листопада.