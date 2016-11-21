Двое украинок вышли в полуфинал чемпионата Европы по боксу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В столице Болгарии Софии продолжился соревновательный день на чемпионате Европы по боксу среди женщин, участие в котором принимают и представители сборной Украины, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.
В рамках Континентального первенства прошли заключительные четвертьфинальные поединки. По результатам данных поединков в медальный зачет соревнований удалось пройти двум представительницам нашей команды.
В весовой категории 51 кг украинка Татьяна Коб со счетом 3:0 победила итальянку Роберту Мустарду.
Кроме того, в полуфинале соревнований сборную Украины будет представлять Татьяна Петрович в весовой категории 69 кг.
Как сообщал УНН, десять украинок будут вести борьбу на ЧЕ в Софии, который пройдет с 14 по 24 ноября.