Двое украинок вышли в полуфинал чемпионата Европы по боксу

В рамках Континентального первенства прошли заключительные четвертьфинальные поединки. По результатам данных поединков в медальный зачет соревнований удалось пройти двум представительницам нашей команды.

В весовой категории 51 кг украинка Татьяна Коб со счетом 3:0 победила итальянку Роберту Мустарду.

Кроме того, в полуфинале соревнований сборную Украины будет представлять Татьяна Петрович в весовой категории 69 кг.

Как сообщал УНН, десять украинок будут вести борьбу на ЧЕ в Софии, который пройдет с 14 по 24 ноября.