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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
17:52 • 1524 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Двое украинок вышли в полуфинал чемпионата Европы по боксу

Киев • УНН

 • 9210 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В столице Болгарии Софии продолжился соревновательный день на чемпионате Европы по боксу среди женщин, участие в котором принимают и представители сборной Украины, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.

Двое украинок вышли в полуфинал чемпионата Европы по боксу

В рамках Континентального первенства прошли заключительные четвертьфинальные поединки. По результатам данных поединков в медальный зачет соревнований удалось пройти двум представительницам нашей команды.

В весовой категории 51 кг украинка Татьяна Коб со счетом 3:0 победила итальянку Роберту Мустарду.

Кроме того, в полуфинале соревнований сборную Украины будет представлять Татьяна Петрович в весовой категории 69 кг.

Как сообщал УНН, десять украинок будут вести борьбу на ЧЕ в Софии, который пройдет с 14 по 24 ноября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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