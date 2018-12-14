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Двоє людей загинули на найбільшій дослідницькій станції в Антарктиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Двоє людей загинули на дослідницькій станції Мак-Мердо, розташованій в Антарктиці, в результаті нещасного випадку. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на Національний науковий фонд США, передає УНН.

Двоє людей загинули на найбільшій дослідницькій станції в Антарктиці

За його даними, загинули двоє робітників, які виконували планове технічне обслуговування системи пожежогасіння в будівлі на горі Ньюуолл в Сухих долинах.

Тіла працівників виявив пілот вертольота, який доставив їх на гору. До моменту виявлення один з техніків був мертвий, інший подавав ознаки життя, проте пізніше помер у клініці.

Причини їх смерті поки не повідомляються, проте слідів насильницької смерті виявлено не було, зазначає газета. Особи загиблих також не розкриваються, їх родичі були сповіщені про те, що сталося.

Мак-Мердо — найбільше поселення в Антарктиці з населенням близько 1,3 тисяч осіб. Є найбільшою дослідною станцією на континенті.

Нагадуємо, дев’ять людей загинули, 47 поранені у результаті аварії, коли швидкісний пасажирський поїзд Анкара-Конья в четвер, 13 грудня, врізався в надземний пішохідний перехід на станції Маршандіз у районі Єнімахалле турецької столиці.

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