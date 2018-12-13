Зіткнення поїздів в Анкарі: кількість загиблих зросла до дев'яти
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Дев'ять людей загинули, 47 поранені у результаті аварії, коли швидкісний пасажирський поїзд Анкара-Конья в четвер, 13 грудня, врізався в надземний пішохідний перехід на станції Маршандіз у районі Єнімахалле, передає УНН з посиланням на Anadolu.
У результаті два вагони зійшли з рейок і перекинулися. Внаслідок удару частина надземного переходу обрушилася на вагони.
У мінтрансі Туреччини повідомили, що в результаті аварії швидкісного поїзда в Анкарі загинули 9 осіб, в тому числі 3 машиністи. Поранено 47 людей.
Міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Мехмет Джахіт Турхан повідомив, що поїзд, який відбув зі станції о 6:30, через 6 хвилин зіткнувся з маневровим локомотивом.